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WTA
14 августа 2023, 22:05 | Обновлено 14 августа 2023, 22:35
958
15

Костюк завершила выступления на турнире в Цинциннати в одиночном разряде

Марта Костюк проиграла Жасмин Паолини

14 августа 2023, 22:05 | Обновлено 14 августа 2023, 22:35
958
15
Костюк завершила выступления на турнире в Цинциннати в одиночном разряде
Марта Костюк, TennisMaster

Украинская теннисистка Марта Костюк со счетом 2:6, 1:6 уступила итальянке Жасмин Паолини в первом круге турнира WTA 1000 в Цинциннати.

Для Костюк это уже второе поражение от Паолини в трех матчах. В прошлом году в Цинциннати украинка обыграла итальянскую теннисистку, но проиграла ей на турнире в румынской Клуж-Напоке.

Таким образом, Марта Костюк прекратила выступления в Цинциннати в одиночном разряде, но продолжит выступать в парах, где играет вместе с француженкой Каролин Гарсией.

WTA 1000. Цинциннати (США). Хард. Первый круг

Жасмин Паолини (Италия) – Марта Костюк (Украина) – 6:2, 6:1

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Марта Костюк Жасмин Паолини WTA Цинциннати
Источник Sport.ua
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Комментарии 15
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introvert
Марті грати сьогодні не хотілось, тож вона вирішила себе і не змушувати. Напрочуд раціональна дитина. Аж завидки беруть.
Щоправда, подорослішати з таким підходом навряд чи вийде. В тому клятому дорослому світі чи не кожен день доводиться щось робити через не можу.
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+9
kollekciy
Щоб не було всіх оцих коментів, я ще в кінці турніру Інтернешинал в Празі писав, що краще б Марта грала там, бо сітка там була така що, навіть така Марта могла там виграти. Потім казав Марті їхати в Польщу з Ястремською, та ставати там національним героєм замість Даяни, далі Челенжер зараз де Катерина грає, і так до шолому. Скрізь вигравала б, і всі були б задоволені. Але ж ні треба лізти всю кар'єру на одні Прем'єри і за 6 років жодного разу не виграти 2 гри на прем'єрі.       
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+7
Александр Науменко
Ментально Марта не переможець. Щоб бути топом треба коряжитись, гризти землю, перемагати біль, незручності... А навіщо? Є непоганий контракт зі спонсорами, модна екіпіровка, фотки, селфі, ще й за теніс щось капає..., а в голові, нажаль, порожньо. Сумно.
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+5
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Stanislav Matusevych
Чергова ганьба перед ЮСО. Є хороші шанси у всіх трьох повторити Монреаль. Хіба тільки Еліна згадає про статус першої ракетки України.
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+3
Трегубов Дмитро
Зато Байндль давно виграла, але про це не пишуть. Хейт більше розганяє сайт.
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+3
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Олександр Радченко
Что за заголовок?Пишите правильно, что Костюк в очередной раз опозорилась. 
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+3
Vitason
Безвольная игра,даже не пыталась бороться,как-то никак,проиграть проще чем пытаться биться и доказывать что ты лучше , очень грустно!!
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+1
Nostradamus
Звідки в цієї колгоспниці такий рейтинг?? 
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0
Sashamar
Давно не дає спокою одна думка: чи не заважає Марті те, що вона занадто активістка (зверніть увагу, в українській нема точного відповідника слову "общественница"). Пам'ятаєте виступ у Верховній Раді в 13 років? Отож.
Вона запізнилася народитися. Свого часу такі йшли по комсомольській лінії.
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-1
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Camlann
Шо, опять???
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-4
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