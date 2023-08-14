Костюк завершила выступления на турнире в Цинциннати в одиночном разряде

Украинская теннисистка Марта Костюк со счетом 2:6, 1:6 уступила итальянке Жасмин Паолини в первом круге турнира WTA 1000 в Цинциннати.

Для Костюк это уже второе поражение от Паолини в трех матчах. В прошлом году в Цинциннати украинка обыграла итальянскую теннисистку, но проиграла ей на турнире в румынской Клуж-Напоке.

Таким образом, Марта Костюк прекратила выступления в Цинциннати в одиночном разряде, но продолжит выступать в парах, где играет вместе с француженкой Каролин Гарсией.

WTA 1000. Цинциннати (США). Хард. Первый круг

Жасмин Паолини (Италия) – Марта Костюк (Украина) – 6:2, 6:1