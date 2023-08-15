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  4. Ради US Open. Свитолина отказалась от выступлений в Цинциннати
WTA
15 августа 2023, 03:16 |
137
0

Ради US Open. Свитолина отказалась от выступлений в Цинциннати

У украинки проблемы со здоровьем

15 августа 2023, 03:16 |
137
0
Ради US Open. Свитолина отказалась от выступлений в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№28 WTA) не могла начать выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати.

В первом раунде основы украинку ждала встреча с экс-первой ракеткой мира Каролин Возняцки из Дании (№632 WTA). Матч был отменен по желанию Свитолиной.

Как призналась Элина в своем твиттере, она пошла на такой шаг из-за проблем со здоровьем, которые возникли у нее после Уимблдонского турнира и турнира в Монреале, который состоялся на предыдущей неделе. Свитолина призналась, что верит в свои силы и хочет вернуться в строй здоровой, ради лучшей игры на Открытом чемпионате США.

Стоит напомнить, что ранее Элина Свитолина и Каролин Возняцки встречались между собой пять раз. На счету у украинки было четыре победы.

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Элина Свитолина Каролин Возняцки WTA Цинциннати
Источник Sport.ua
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