Ради US Open. Свитолина отказалась от выступлений в Цинциннати

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№28 WTA) не могла начать выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати.

В первом раунде основы украинку ждала встреча с экс-первой ракеткой мира Каролин Возняцки из Дании (№632 WTA). Матч был отменен по желанию Свитолиной.

Как призналась Элина в своем твиттере, она пошла на такой шаг из-за проблем со здоровьем, которые возникли у нее после Уимблдонского турнира и турнира в Монреале, который состоялся на предыдущей неделе. Свитолина призналась, что верит в свои силы и хочет вернуться в строй здоровой, ради лучшей игры на Открытом чемпионате США.

Стоит напомнить, что ранее Элина Свитолина и Каролин Возняцки встречались между собой пять раз. На счету у украинки было четыре победы.