Известен первый финалист женского чемпионата мира по футболу

Испания в драматичном матче обыграла Швецию в полуфинале женского чемпионата мира по футболу и стала первым финалистом турнира, проходящего в Австралии.

Любопытно, что все три гола в матче команды забили за последние 10 минут основного времени. Шведская сборная отыгралась на 88-й минуте, но сразу же пропустила второй мяч от испанок.

Сборная Испании впервые сразится за титул в финальном матче, который запланирован на 20 августа в Сиднее. Соперницами станут победительницы матча Австралия – Англия. Неудачники полуфиналов разыграют третье место 19 августа в Брисбене.

Чемпионат мира по футболу среди женщин 2023 года. 1/2 финала

Испания – Швеция – 2:1

Голы: Паральюэло, 81, Кармона, 89 – Блумквист, 88