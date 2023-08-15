Известен первый финалист женского чемпионата мира по футболу
Сборная Испании в драматичной концовке вырвала победу над командой Швеции
Испания в драматичном матче обыграла Швецию в полуфинале женского чемпионата мира по футболу и стала первым финалистом турнира, проходящего в Австралии.
Любопытно, что все три гола в матче команды забили за последние 10 минут основного времени. Шведская сборная отыгралась на 88-й минуте, но сразу же пропустила второй мяч от испанок.
Сборная Испании впервые сразится за титул в финальном матче, который запланирован на 20 августа в Сиднее. Соперницами станут победительницы матча Австралия – Англия. Неудачники полуфиналов разыграют третье место 19 августа в Брисбене.
Чемпионат мира по футболу среди женщин 2023 года. 1/2 финала
Испания – Швеция – 2:1
Голы: Паральюэло, 81, Кармона, 89 – Блумквист, 88
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