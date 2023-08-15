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Чемпионат мира
15 августа 2023, 13:06 | Обновлено 15 августа 2023, 13:27
1574
1

Известен первый финалист женского чемпионата мира по футболу

Сборная Испании в драматичной концовке вырвала победу над командой Швеции

15 августа 2023, 13:06 | Обновлено 15 августа 2023, 13:27
1574
1
Известен первый финалист женского чемпионата мира по футболу
Getty Images/Global Images Ukraine

Испания в драматичном матче обыграла Швецию в полуфинале женского чемпионата мира по футболу и стала первым финалистом турнира, проходящего в Австралии.

Любопытно, что все три гола в матче команды забили за последние 10 минут основного времени. Шведская сборная отыгралась на 88-й минуте, но сразу же пропустила второй мяч от испанок.

Сборная Испании впервые сразится за титул в финальном матче, который запланирован на 20 августа в Сиднее. Соперницами станут победительницы матча Австралия – Англия. Неудачники полуфиналов разыграют третье место 19 августа в Брисбене.

Чемпионат мира по футболу среди женщин 2023 года. 1/2 финала

Испания – Швеция – 2:1
Голы: Паральюэло, 81, Кармона, 89 – Блумквист, 88

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Источник Sport.ua
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Summertime
80 минут только пищали на поле.  А потом вдруг решили позабивать. И хвалёный ВАР дал прокол.  Потому что ВАР это человек!   А значит субъективен.  Когда Паральюэло забила первый мяч, то там перед вратарихой торчала игрочиня фурии, которая явно затрудняла обзор и находилась в активном оффсайде.   И наш комментатор это же отметил.  Но бразильская судьиха не пошла к монитору и утвердила липовый гол.
 Ну а так как мне было байдуже кто выиграет, то и хорошо что без овертайма обошлось.
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