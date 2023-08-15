Во вторник, 15 августа, на чемпионате мира по футболу среди женщин, который проходит в Новой Зеландии и Австралии, состоится полуфинальная встреча между сборными Испании и Швеции.

Игра начнется в 11:00 по киевскому времени.

Испанки в 1/4 финала со счетом 2:1 обыграли в дополнительное время команду Нидерландов, а шведки выбили из турнирной сетки Японию (также 2:1). Этапом ранее сборная Швеции переиграли действующего чемпионат мира – команду США.

Матч Испания – Швеция можно смотреть в прямой трансляции на сайте Суспильне Спорт и на местных телеканалах Суспильного.