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Чемпионат мира
Испания Ж
15.08.2023 11:00 - : -
Швеция Ж
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Чемпионат мира
15 августа 2023, 05:23 |
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Испания (ж) – Швеция (ж). Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 августа в 11:00 матч 1/2 финала женского чемпионата мира

15 августа 2023, 05:23 |
50
0
Испания (ж) – Швеция (ж). Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 15 августа, на чемпионате мира по футболу среди женщин, который проходит в Новой Зеландии и Австралии, состоится полуфинальная встреча между сборными Испании и Швеции.

Игра начнется в 11:00 по киевскому времени.

Испанки в 1/4 финала со счетом 2:1 обыграли в дополнительное время команду Нидерландов, а шведки выбили из турнирной сетки Японию (также 2:1). Этапом ранее сборная Швеции переиграли действующего чемпионат мира – команду США.

Матч Испания – Швеция можно смотреть в прямой трансляции на сайте Суспильне Спорт и на местных телеканалах Суспильного.

📺 Видеотрансляция

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Источник Sport.ua
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