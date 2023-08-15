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  4. Останется в Бухаресте? Луческу на грани отставки из Динамо: названо условие
Лига конференций
15 августа 2023, 08:51 | Обновлено 15 августа 2023, 08:52
2309
4

Останется в Бухаресте? Луческу на грани отставки из Динамо: названо условие

Если «Динамо» не выйдет в групповой раунд ЛК, Мирча будет уволен

15 августа 2023, 08:51 | Обновлено 15 августа 2023, 08:52
2309
4
Останется в Бухаресте? Луческу на грани отставки из Динамо: названо условие
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

78-летний румынский специалист Мирча Луческу может быть уволен с поста главного тренера киевского «Динамо» уже на этой неделе.

Как сообщает Telegram-канал «Динамо Киев Inside», если киевляне не попадут в группу Лиги конференций, то Луческу уйдет в отставку:

«В случае непопадания «Динамо» в групповой этап ЛК – Главный отходит в сторону. Остаётся в том городе, где возможно оформление вылета официально. В вопросах компенсации будет достигнут долгожданный консенсус. Сменщик известен, его видели в деле в конце прошлого сезона».

17 августа «бело-синие» проведут ответный матч против «Ариса» Салоники в Бухаресте в третьем квалификационном раунде Лиги конференций. Первый поединок завершился поражением украинской команды со счетом 0:1.

Если «Динамо» выйдет в Q4 ЛК, то сыграет против победителя матча «Бешикташ» – «Нефтчи».

Стоит предположить, что в случае ухода Мирчи Луческу, наставником киевлян станет Александр Шовковский, который тренировал команду в конце прошлого сезона.

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Мирча Луческу отставка назначение тренера Александр Шовковский Динамо Киев Лига конференций Арис Салоники Динамо - Арис Бешикташ Нефтчи Баку
Источник Telegram
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Комментарии 4
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Gargantua
не хотелось бы так завершать, но... он уже и не мотивирует, и молодых не раскрывает, боится им доверять.
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+1
Alex196
Киевяне не пройдуг греков 
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0
Віктор Коробка
Греків кїяни може і пройдуть, а от Бешикташ - питаннячко. Може і правда Луческу вже пора? Він дуже класний тренер, про що свідчить його кар'єра, але всім колись настає час іти.
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0
Роман Романченков
Луческу таке...і Шовковський не те...Найкращим варіантом для Динамо був би Вернидуб.
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-3
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