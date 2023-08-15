Останется в Бухаресте? Луческу на грани отставки из Динамо: названо условие

78-летний румынский специалист Мирча Луческу может быть уволен с поста главного тренера киевского «Динамо» уже на этой неделе.

Как сообщает Telegram-канал «Динамо Киев Inside», если киевляне не попадут в группу Лиги конференций, то Луческу уйдет в отставку:

«В случае непопадания «Динамо» в групповой этап ЛК – Главный отходит в сторону. Остаётся в том городе, где возможно оформление вылета официально. В вопросах компенсации будет достигнут долгожданный консенсус. Сменщик известен, его видели в деле в конце прошлого сезона».

17 августа «бело-синие» проведут ответный матч против «Ариса» Салоники в Бухаресте в третьем квалификационном раунде Лиги конференций. Первый поединок завершился поражением украинской команды со счетом 0:1.

Если «Динамо» выйдет в Q4 ЛК, то сыграет против победителя матча «Бешикташ» – «Нефтчи».

Стоит предположить, что в случае ухода Мирчи Луческу, наставником киевлян станет Александр Шовковский, который тренировал команду в конце прошлого сезона.