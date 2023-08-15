Останется в Бухаресте? Луческу на грани отставки из Динамо: названо условие
Если «Динамо» не выйдет в групповой раунд ЛК, Мирча будет уволен
78-летний румынский специалист Мирча Луческу может быть уволен с поста главного тренера киевского «Динамо» уже на этой неделе.
Как сообщает Telegram-канал «Динамо Киев Inside», если киевляне не попадут в группу Лиги конференций, то Луческу уйдет в отставку:
«В случае непопадания «Динамо» в групповой этап ЛК – Главный отходит в сторону. Остаётся в том городе, где возможно оформление вылета официально. В вопросах компенсации будет достигнут долгожданный консенсус. Сменщик известен, его видели в деле в конце прошлого сезона».
17 августа «бело-синие» проведут ответный матч против «Ариса» Салоники в Бухаресте в третьем квалификационном раунде Лиги конференций. Первый поединок завершился поражением украинской команды со счетом 0:1.
Если «Динамо» выйдет в Q4 ЛК, то сыграет против победителя матча «Бешикташ» – «Нефтчи».
Стоит предположить, что в случае ухода Мирчи Луческу, наставником киевлян станет Александр Шовковский, который тренировал команду в конце прошлого сезона.
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