Неожиданный лидер, Ворскла на дне, сложная победа Шахтера

Тур получился неполным: игру между «Динамо» и «Металлистом-1925» перенесли на более поздний срок. В одном из центральных матчей тура «Ворскла» на своем поле уступила «Зари». Наставник полтавской команды Виктор Скрипник на грани увольнения. Неожиданная ничья в поединке «Минай» - «Днепр-1». Еще более неожиданное лидерство «Руха»: в активе львовской команды пока что максимум баллов. «Шахтер» добыл непростую победу над «Александрией».

Перенос тура

Матч между «Динамо» и «Металлистом-1925» должен был состояться 13 августа. Но не состоялся: он перенесен на неопределенный срок. Причина указана на официальном сайте столичного клуба: «такое решение было принято по взаимному согласию сторон ради того, чтобы «бело-синие» могли лучше подготовиться к выступлениям в третьем квалификационном раунде Лиги конференций против греческого «Ариса» и достойно представить Украину на международной арене».

Заруба тура

«Черноморец» - «Оболонь»: вроде бы нет в этом противостоянии излишней принципиальности. Точно – не дерби. Тем не менее, игра в Одессе получилась уж слишком жесткой. Шесть желтых карточек – кажется, немного, но если учесть, что две из них превратились в красные, а еще одна красная карточка оказалась прямой, то можно утверждать, что «моряки» и «пивовары» устроили в туре настоящую зарубу, в которой сильнее оказались подопечные Григорчука.

Джокер тура

«Рух» продолжает удивлять. Молодая львовская команда после трех туров идет в лидерах: у нее максимум набранных баллов. В этот раз подопечные Пономарева одолели «Полесье». Единственный гол на последней минуте основного времени забил Квасница, вышедший на замену во второй половине встречи.

Передача тура

Не передача, а конфетка. В средине первого тайма полузащитник «Колоса» Ориховский с места правого инсайда переадресовал мяч в центр штрафной площади «Вереса» на Безбородько. Пас был настолько точным, что форварду «аграриев» оставалось только подставить голову под мяч и не промазать. Что он и сделал.

Травма тура

Матч против «Колоса» для полузащитника «Вереса» Дахновского завершился уже на 11 минуте. Виталий получил тяжелую травму ключицы и был заменен. Футболисту понадобится операция. Срок восстановления – полтора месяца.

Дебюты тура

Накануне матча против «Миная» ряды «Днепра-1» пополнили Леднев и Филиппов. Оба приняли участие в поединке против закарпатской команды. Но ничем особым не удивили: оба были заменены во втором тайме.

Десятиминутка тура

Основные события в матче «Минай» - «Днепр-1» произошли в последние десять минут встречи. На 83-й минуте полузащитник гостей Бабенко не реализовал пенальти (отличную реакцию продемонстрировал Бандура). На предпоследней минуте матча хозяева вышли вперед благодаря точному удару Твердохлиба. Но это еще было не все. Точку в матче поставил полузащитник днепрян Доминго, которому все-таки удалось пробить Бандуру с одиннадцатиметровой отметки.

Гол тура

Защитнику «Ворсклы» Фелипе понадобилось всего две минуты, чтобы распечатать ворота «Зари». На 65 минуте бразилец вышел на поле, заменив Скляра, а на 67-й отправил мяч в ворота Турбаевского. И сделал это очень элегантно, по-бразильски. Фелипе получил длинную диагональ от Бацулы, принял мяч на грудь, и вторым касанием пробил точно в верхний угол ворот, без малейшего шанса для голкипера.

Демарш тура

Кресло под главным тренером «Ворсклы» Виктором Скрипником расшаталось не на шутку. Поговаривают о конфликте между наставником «зелено-белых» и клубным руководством. А тут еще и старт сезона провален: последнее место в чемпионате, вылет из еврокубков. После игры «Ворсклы» с «Зарей» послематчевая пресс-конференция была отменена из-за воздушной тревоги. Тем не менее, журналисты попытались поговорить со Скрипником. Но тренер наотрез отказался от общения, заявив, что «не знает, что происходит с командой».

Задержка тура

На целый тайм – 45 минут – задержалось начала поединка в Кривом Роге между «Кривбассом» и ЛНЗ. Причина, к сожалению, традиционная: воздушная тревога.

Матч тура

В последнее время «Александрия» стала весьма неудобным соперником для «Шахтера». Нынешний матч тоже не сулил легкой прогулки «горнякам», ведь александрийцы удачно стартовали в сезоне. В отличие от дончан.

Номинальные хозяева начали «за здравие», но едва не закончили «за упокой». В первом тайме подопечные ван Леувена благодаря быстрым перемещениям смогли забить два безответных мяча – усилиями Сикана и Траоре. В обоих случаях ассистентом выступал Гочолеишвили.

Однако во втором тайме дончане заметно сбавили обороты. И едва не поплатились. Гости довольно быстро один мяч отквитали (забил Скорко). Инициативой и дальше владели подопечные Ротаня, но свести матч хотя бы к ничьей им не удалось.

Возвращение тура

Спустя долгих 14 лет Дмитрий Чигринский снова вернулся в «Шахтер». И уже успел сыграть первый поединок за «оранжево-черных» - против «Александрии». Сложно было ожидать от 36-летнего центрбека феерии. Ее и не было. Но в целом каши он не испортил.

Символическая сборная тура: Бандура – Сыч, Бескоровайный, Бурда, Гочолеишвили - Ориховский, Васильев – Мишнев, Антюх, Хомченовский – Сикан.