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Major League Soccer
16 августа 2023, 02:43 | Обновлено 16 августа 2023, 03:01
678
0

ВИДЕО. Месси забил супергол издалека за Интер Майами в полуфинале Кубка лиг

Аргентинский форвард на 20-й минуте мощным ударом выстрелил низом

16 августа 2023, 02:43 | Обновлено 16 августа 2023, 03:01
678
0
ВИДЕО. Месси забил супергол издалека за Интер Майами в полуфинале Кубка лиг
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 16 августа проходит полуфинальный матч Кубка лиг 2023 между командами «Филадельфия Юнион» и «Интер» Майами.

Команды из Флориды забила быстрый гол и вышла вперед уже на 3-й минуте. Украинец Сергей Кривцов сделал идеальную вертикальную передачу вперед, и Хосеф Мартинес поразил цель.

Затем звездный аргентинец Лионель Месси удвоил перевес Интера Майами (2:0) на 20-й минуте, пробив мощным ударом издалека низом [дивіться відео голу в Telegram].

Кубок лиг 2023. 1/2 финала

Филадельфия Юнион – Интер Майами – 0:2 (продолжается)

Голы: Хосеф Мартинес (Кривцов), 3, Лионель Месси, 20

ВИДЕО. Месси забил супергол издалека, 20 мин

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Major League Soccer (MLS) Лионель Месси Сергей Кривцов Филадельфия Юнион видео голов и обзор Интер Майами Хосеф Мартинес
Источник Sport.ua
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