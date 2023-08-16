ВИДЕО. Месси забил супергол издалека за Интер Майами в полуфинале Кубка лиг
Аргентинский форвард на 20-й минуте мощным ударом выстрелил низом
В ночь на 16 августа проходит полуфинальный матч Кубка лиг 2023 между командами «Филадельфия Юнион» и «Интер» Майами.
Команды из Флориды забила быстрый гол и вышла вперед уже на 3-й минуте. Украинец Сергей Кривцов сделал идеальную вертикальную передачу вперед, и Хосеф Мартинес поразил цель.
Затем звездный аргентинец Лионель Месси удвоил перевес Интера Майами (2:0) на 20-й минуте, пробив мощным ударом издалека низом [дивіться відео голу в Telegram].
Кубок лиг 2023. 1/2 финала
Филадельфия Юнион – Интер Майами – 0:2 (продолжается)
Голы: Хосеф Мартинес (Кривцов), 3, Лионель Месси, 20
ВИДЕО. Месси забил супергол издалека, 20 мин
GOL numero 9️⃣ para nuestro 🔟#PHIvMIA | 0-2 pic.twitter.com/W6w0Th4pzZ— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 15, 2023
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