Мирча ЛУЧЕСКУ – о матче в Салониках: «Нас обзывали, на нас плевали»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу ожидает поддержки от румынских болельщиков в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги конференций против «Ариса» (0:1), который состоится 17 августа в Бухаресте.

Луческу рассказал румынской прессе, что во время матча в Салониках его игроки и персонал подвергались ругательствам и оскорблениям со стороны греческих болельщиков.

«Хотелось бы, чтобы на матче с «Арисом» в Салониках были болельщики. Мы приехали после сложного периода. Из Киева в Салоники мы добирались 23 часа. Мы доехали на поезде до Черновцов, затем на автобусе до Сучавы, а оттуда на самолете. Именно поэтому мы попросили отменить матч чемпионата, чтобы иметь возможность подготовиться. Восстановить игроков после такой поездки невозможно.

Сейчас я жду реакции от своей команды. Мы незаслуженно проиграли в Салониках. Пенальти не был назначен, в наши ворота не было явного пенальти, и он был назначен. Атмосфера была больше похожа на «Рапид» – «Петролул», но болельщики не были такими цивилизованными, как на «Джулешти». Нас обзывали, на нас плевали, на судью оказывалось невероятное давление. Поэтому мы очень хотим выиграть и пройти квалификацию. Затем предстоит матч с «Бешикташем» в Бухаресте. Их болельщики тоже очень поддерживают команду», – сказал Луческу.

Ранее сообщалось, что Луческу на грани отставки из «Динамо».