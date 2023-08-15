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  4. Мирча ЛУЧЕСКУ – о матче в Салониках: «Нас обзывали, на нас плевали»
Лига конференций
15 августа 2023, 13:55 | Обновлено 15 августа 2023, 13:56
3700
6

Мирча ЛУЧЕСКУ – о матче в Салониках: «Нас обзывали, на нас плевали»

Главный тренер «Динамо» просит у румын поддержки в ответном матче

15 августа 2023, 13:55 | Обновлено 15 августа 2023, 13:56
3700
6
Мирча ЛУЧЕСКУ – о матче в Салониках: «Нас обзывали, на нас плевали»
ФК Динамо Киев

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу ожидает поддержки от румынских болельщиков в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги конференций против «Ариса» (0:1), который состоится 17 августа в Бухаресте.

Луческу рассказал румынской прессе, что во время матча в Салониках его игроки и персонал подвергались ругательствам и оскорблениям со стороны греческих болельщиков.

«Хотелось бы, чтобы на матче с «Арисом» в Салониках были болельщики. Мы приехали после сложного периода. Из Киева в Салоники мы добирались 23 часа. Мы доехали на поезде до Черновцов, затем на автобусе до Сучавы, а оттуда на самолете. Именно поэтому мы попросили отменить матч чемпионата, чтобы иметь возможность подготовиться. Восстановить игроков после такой поездки невозможно.

Сейчас я жду реакции от своей команды. Мы незаслуженно проиграли в Салониках. Пенальти не был назначен, в наши ворота не было явного пенальти, и он был назначен. Атмосфера была больше похожа на «Рапид» – «Петролул», но болельщики не были такими цивилизованными, как на «Джулешти». Нас обзывали, на нас плевали, на судью оказывалось невероятное давление. Поэтому мы очень хотим выиграть и пройти квалификацию. Затем предстоит матч с «Бешикташем» в Бухаресте. Их болельщики тоже очень поддерживают команду», – сказал Луческу.

Ранее сообщалось, что Луческу на грани отставки из «Динамо».

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Динамо Киев фанаты Арис Салоники Лига конференций российско-украинская война Арис - Динамо Мирча Луческу
Источник PlaySport.ro
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Maks23
Уже надоедает нытьё.. 
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+3
BARA.bass
Опять шарманку завёл. Каждую игру ноет и ноет
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+3
Mr Voevudskiy
Через 2 дня будет ещё веселее
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+2
nick07
склероз)))), вже забуває що раніше так само відмазувався складнощами переїзду
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+2
PUMA
Ну а что вы хотели? Или вы думаете что пребывание 12 лет в Шахтёре прошло без последствий ?
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+1
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