ВИДЕО. Идеальный пас. Кривцов сделал ассист за Интер Майами в полуфинале КЛ
Хосеф Мартинес поразил ворота «Филадельфии Юнион» уже на 3-й минуте игры
В ночь на 16 августа проходит полуфинальный матч Кубка лиг 2023 между командами «Филадельфия Юнион» и «Интер» Майами.
Команды из Флориды забила быстрый гол и вышла вперед уже на 3-й минуте.
Украинец Сергей Кривцов сделал идеальную вертикальную передачу вперед, и Хосеф Мартинес поразил цель [дивіться відео голу в Telegram]
Затем звездный аргентинец Лионель Месси удвоил перевес Интера Майами (2:0) на 20-й минуте.
Кубок лиг 2023. 1/2 финала
Филадельфия Юнион – Интер Майами – 0:2 (продолжается)
Голы: Хосеф Мартинес (Кривцов), 3, Лионель Месси, 20
ВИДЕО. Ассист Кривцова на Мартинеса, 3 мин.
Perfect ball from Sergii to put Martínez in to put us in the lead early in the match 👏👏👏#PHIvMIA | 0-1 pic.twitter.com/UDUin1kyFx— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 15, 2023
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