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Major League Soccer
16 августа 2023, 02:23 | Обновлено 16 августа 2023, 03:01
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ВИДЕО. Идеальный пас. Кривцов сделал ассист за Интер Майами в полуфинале КЛ

Хосеф Мартинес поразил ворота «Филадельфии Юнион» уже на 3-й минуте игры

16 августа 2023, 02:23 | Обновлено 16 августа 2023, 03:01
501
1
ВИДЕО. Идеальный пас. Кривцов сделал ассист за Интер Майами в полуфинале КЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 16 августа проходит полуфинальный матч Кубка лиг 2023 между командами «Филадельфия Юнион» и «Интер» Майами.

Команды из Флориды забила быстрый гол и вышла вперед уже на 3-й минуте.

Украинец Сергей Кривцов сделал идеальную вертикальную передачу вперед, и Хосеф Мартинес поразил цель [дивіться відео голу в Telegram]

Затем звездный аргентинец Лионель Месси удвоил перевес Интера Майами (2:0) на 20-й минуте.

Кубок лиг 2023. 1/2 финала

Филадельфия Юнион – Интер Майами – 0:2 (продолжается)

Голы: Хосеф Мартинес (Кривцов), 3, Лионель Месси, 20

ВИДЕО. Ассист Кривцова на Мартинеса, 3 мин.

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Major League Soccer (MLS) Лионель Месси Сергей Кривцов видео голов и обзор Интер Майами Филадельфия Юнион Хосеф Мартинес выбор редакции
Источник Sport.ua
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