ВИДЕО. Идеальный пас. Кривцов сделал ассист за Интер Майами в полуфинале КЛ

В ночь на 16 августа проходит полуфинальный матч Кубка лиг 2023 между командами «Филадельфия Юнион» и «Интер» Майами.

Команды из Флориды забила быстрый гол и вышла вперед уже на 3-й минуте.

Украинец Сергей Кривцов сделал идеальную вертикальную передачу вперед, и Хосеф Мартинес поразил цель [дивіться відео голу в Telegram]

Затем звездный аргентинец Лионель Месси удвоил перевес Интера Майами (2:0) на 20-й минуте.

Кубок лиг 2023. 1/2 финала

Филадельфия Юнион – Интер Майами – 0:2 (продолжается)

Голы: Хосеф Мартинес (Кривцов), 3, Лионель Месси, 20

ВИДЕО. Ассист Кривцова на Мартинеса, 3 мин.