Без Мудрика. Украинец не попал в заявку Челси на матч с Рексемом

В 3:00 по киевскому времени в США начнется товарищеский поединок лондонского «Челси» с клубом «Рексем» из Уэльса.

Новый главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино в предстоящей игре не задействует полузащитника команды Михаила Мудрика – украинца нет ни в стартовом составе, ни среди запасных.

Ранее стала известна оценка Почеттино потенциальных возможностей Мудрика.

