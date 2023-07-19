Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мудрик – хороший парень с удивительным потенциалом»

Новый главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино поделился своими первыми впечатлениями от общения с украинским вингером команды Михаилом Мудриком:

«Я очень много общался со всеми игроками. Я общался с Михаилом Мудриком, когда он находился в Барселоне, мы обменялись сообщениями.

Он действительно хороший человек, молодой парень с удивительным потенциалом. Нам нужно заработать доверие и уверенность в нас», – сказал Почеттино.