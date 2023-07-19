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  4. Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мудрик – хороший парень с удивительным потенциалом»
Англия
19 июля 2023, 11:25 |
812
1

Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мудрик – хороший парень с удивительным потенциалом»

Тренер «Челси» пообщался с украинским вингером

19 июля 2023, 11:25 |
812
1
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мудрик – хороший парень с удивительным потенциалом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Новый главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино поделился своими первыми впечатлениями от общения с украинским вингером команды Михаилом Мудриком:

«Я очень много общался со всеми игроками. Я общался с Михаилом Мудриком, когда он находился в Барселоне, мы обменялись сообщениями.

Он действительно хороший человек, молодой парень с удивительным потенциалом. Нам нужно заработать доверие и уверенность в нас», – сказал Почеттино.

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Источник Twitter
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Віталій Ткачук
Може й так... але в голові в нього нічого немає.
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