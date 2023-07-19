Англия19 июля 2023, 11:25 |
812
1
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мудрик – хороший парень с удивительным потенциалом»
Тренер «Челси» пообщался с украинским вингером
19 июля 2023, 11:25 |
812
1
Новый главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино поделился своими первыми впечатлениями от общения с украинским вингером команды Михаилом Мудриком:
«Я очень много общался со всеми игроками. Я общался с Михаилом Мудриком, когда он находился в Барселоне, мы обменялись сообщениями.
Он действительно хороший человек, молодой парень с удивительным потенциалом. Нам нужно заработать доверие и уверенность в нас», – сказал Почеттино.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 июля 2023, 21:50 23
Ранее Алексей Гай отказался надевать футболку в поддержку украинской армии
Футбол | 19 июля 2023, 07:00 0
Важные события во всех видах спорта
Футбол | 18.07.2023, 16:55
Теннис | 19.07.2023, 10:16
Футбол | 18.07.2023, 16:01
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Може й так... але в голові в нього нічого немає.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
18.07.2023, 15:18 1
18.07.2023, 20:53 1
17.07.2023, 09:53 30
17.07.2023, 12:15
17.07.2023, 10:30 2
17.07.2023, 20:31 148
18.07.2023, 05:17
18.07.2023, 23:41 2