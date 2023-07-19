Шахтер разгромно уступил Аяксу, переход Трубина в Интер может сорваться

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 18 июля.

1A. Вновь тройка голов, но без ответа. Шахтер не справился с Аяксом

Коллектив Патрика ван Леувена не забивал в двух последних матчах на сборах

1B. Патрик ван ЛЕУВЕН: «Матч с Аяксом дал много информации, что надо улучшить»

Наставник «Шахтера» поделился мнением о спарринге с клубом из Нидерландов

2A. Интер может отказаться от кандидатуры Трубина

Итальянцы не готовы удовлетворять требования «Шахтера»

2B. Шахтер хочет за Трубина 18 млн евро. Интеру срочно нужен голкипер

«Нерадзурри» готовы заплатить за украинского вратаря 12 млн евро

3A. Лига чемпионов Q1. Сухой матч Коваля, Шериф и Ракув вышли во 2-й раунд

18 июля состоялись 8 ответных матчей 1-го раунда квалификации ЛЧ

3B. ВИДЕО. Динамо представило три комплекта формы на сезон 2023/24

Киевляне показали, как будет выглядеть экипировка команды в новом сезоне

4A. Автогол на 90-й минуте. Днепр-1 упустил победу над Кривбассом со счета 2:0

Сергей Горбунов сделал подарок криворожской команде

4B. Ворскла разгромила команду из Польши в летнем спарринге

Полтавчане забила 4 мяча в ворота команды «Полония» Лазиска-Гурне

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Алексей Гай покинул тренерский штаб Черноморца

Ассистент Романа Григорчука ушел из одесского клуба

5B. Ультрас Шахтера выступили против вхождения Алексея Гая в штаб горняков

Ранее Алексей Гай отказался надевать футболку в поддержку украинской армии

6A. Он в Амстердаме. Раскрыты детали готовящегося трансфера Невертона в Шахтер

Молодой бразилец в ближайшее время официально перейдет к чемпионам Украины

6B. СМИ раскрыли подробности трансфера бразильца Виктиньо в Днепр-1

Молодой хавбек будет играть в Украине на правах аренды

7. Есть олимпийский норматив! Кохан выиграл соревнования в Венгрии

Украинский метатель молота показал результат 79,37 м

8A. Ястремская уверенно обыграла 17-летнюю сербку на старте турнира в Палермо

Даяна в двух сетах выиграла у Мии Ристич

8B. Володько завершила выступления в Будапеште, успев взять сет у 4-й сеяной

Катерина в трех партиях уступила Юлии Путинцевой

9. Бунт в сборной по волейболу: Крастиньш отчислил Щиткова

Информация о развитии конфликта в сборной по волейболу

10A. Колос, ЛНЗ, Ингулец и другие: как коррелируют урожай с футболом?

О взаимосвязи развития агробизнеса и изменений на футбольной карте Украины

10B. ЛНЗ: миллионер из списка Форбс, аграрный бизнес и тренер-новичок

Все, что нужно знать об абсолютном дебютанте чемпионата Украины