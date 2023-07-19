Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер разгромно уступил Аяксу, переход Трубина в Интер может сорваться
Другие новости
19 июля 2023, 08:12 | Обновлено 19 июля 2023, 08:52
1185
0

Шахтер разгромно уступил Аяксу, переход Трубина в Интер может сорваться

Главные новости за 18 июля на Sport.ua

19 июля 2023, 08:12 | Обновлено 19 июля 2023, 08:52
1185
0
Шахтер разгромно уступил Аяксу, переход Трубина в Интер может сорваться
ФК Шахтер. Анатолий Трубин

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 18 июля.

1A. Вновь тройка голов, но без ответа. Шахтер не справился с Аяксом
Коллектив Патрика ван Леувена не забивал в двух последних матчах на сборах

1B. Патрик ван ЛЕУВЕН: «Матч с Аяксом дал много информации, что надо улучшить»
Наставник «Шахтера» поделился мнением о спарринге с клубом из Нидерландов

2A. Интер может отказаться от кандидатуры Трубина
Итальянцы не готовы удовлетворять требования «Шахтера»

2B. Шахтер хочет за Трубина 18 млн евро. Интеру срочно нужен голкипер
«Нерадзурри» готовы заплатить за украинского вратаря 12 млн евро

3A. Лига чемпионов Q1. Сухой матч Коваля, Шериф и Ракув вышли во 2-й раунд
18 июля состоялись 8 ответных матчей 1-го раунда квалификации ЛЧ

3B. ВИДЕО. Динамо представило три комплекта формы на сезон 2023/24
Киевляне показали, как будет выглядеть экипировка команды в новом сезоне

4A. Автогол на 90-й минуте. Днепр-1 упустил победу над Кривбассом со счета 2:0
Сергей Горбунов сделал подарок криворожской команде

4B. Ворскла разгромила команду из Польши в летнем спарринге
Полтавчане забила 4 мяча в ворота команды «Полония» Лазиска-Гурне

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Алексей Гай покинул тренерский штаб Черноморца
Ассистент Романа Григорчука ушел из одесского клуба

5B. Ультрас Шахтера выступили против вхождения Алексея Гая в штаб горняков
Ранее Алексей Гай отказался надевать футболку в поддержку украинской армии

6A. Он в Амстердаме. Раскрыты детали готовящегося трансфера Невертона в Шахтер
Молодой бразилец в ближайшее время официально перейдет к чемпионам Украины

6B. СМИ раскрыли подробности трансфера бразильца Виктиньо в Днепр-1
Молодой хавбек будет играть в Украине на правах аренды

7. Есть олимпийский норматив! Кохан выиграл соревнования в Венгрии
Украинский метатель молота показал результат 79,37 м

8A. Ястремская уверенно обыграла 17-летнюю сербку на старте турнира в Палермо
Даяна в двух сетах выиграла у Мии Ристич

8B. Володько завершила выступления в Будапеште, успев взять сет у 4-й сеяной
Катерина в трех партиях уступила Юлии Путинцевой

9. Бунт в сборной по волейболу: Крастиньш отчислил Щиткова
Информация о развитии конфликта в сборной по волейболу

10A. Колос, ЛНЗ, Ингулец и другие: как коррелируют урожай с футболом?
О взаимосвязи развития агробизнеса и изменений на футбольной карте Украины

10B. ЛНЗ: миллионер из списка Форбс, аграрный бизнес и тренер-новичок
Все, что нужно знать об абсолютном дебютанте чемпионата Украины

По теме:
Дискуссии по телепулу, Свитолина снова первая ракетка, трансферы УПЛ
Алькарас покорил Уимблдон, триумф украинок в Хожуве, признание Усика
Месси – в Интер Майами, Вондроушова выиграла Уимблдон, Жирона и Довбик
главные новости
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Испанский хавбек вернулся в Бетис после Барсы и Спортинга
Футбол | 19 июля 2023, 07:14 0
ОФИЦИАЛЬНО. Испанский хавбек вернулся в Бетис после Барсы и Спортинга
ОФИЦИАЛЬНО. Испанский хавбек вернулся в Бетис после Барсы и Спортинга

Экстор Бельерин уже выступал за Бетис с 2021 по 2022 год

Усик признался, что копировал движения легендарного британского боксера
Бокс | 18 июля 2023, 10:57 1
Усик признался, что копировал движения легендарного британского боксера
Усик признался, что копировал движения легендарного британского боксера

В детстве Александр пристально следил за выступлениями Насима Хамеда

Стало известно, почему в контрольных матчах Динамо не играет Булеца
Футбол | 19.07.2023, 02:59
Стало известно, почему в контрольных матчах Динамо не играет Булеца
Стало известно, почему в контрольных матчах Динамо не играет Булеца
Еще одна легенда Барселоны может присоединиться к Месси в Интер Майами
Футбол | 18.07.2023, 15:18
Еще одна легенда Барселоны может присоединиться к Месси в Интер Майами
Еще одна легенда Барселоны может присоединиться к Месси в Интер Майами
В УЕФА отреагировали на участие крымских клубов в чемпионате рф
Футбол | 18.07.2023, 23:41
В УЕФА отреагировали на участие крымских клубов в чемпионате рф
В УЕФА отреагировали на участие крымских клубов в чемпионате рф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вновь тройка голов, но без ответа. Шахтер не справился с Аяксом
Вновь тройка голов, но без ответа. Шахтер не справился с Аяксом
18.07.2023, 16:55 85
Футбол
Брат Николая Матвиенко играет за крымский Севастополь
Брат Николая Матвиенко играет за крымский Севастополь
17.07.2023, 20:31 149
Футбол
УАФ обратилась в УЕФА и ФИФА после включения клубов из Крыма в чемпионат рф
УАФ обратилась в УЕФА и ФИФА после включения клубов из Крыма в чемпионат рф
17.07.2023, 18:22 1
Футбол
Александр ДОЛГОПОЛОВ: «Доброе утро понедельника, Керченский мост»
Александр ДОЛГОПОЛОВ: «Доброе утро понедельника, Керченский мост»
17.07.2023, 12:16 2
Война
Беленюк готовит депутатские запросы в правоохранительные органы по Бубке
Беленюк готовит депутатские запросы в правоохранительные органы по Бубке
17.07.2023, 10:47 7
Другие виды
Криштиану РОНАЛДУ: «Я не вернусь в европейский футбол»
Криштиану РОНАЛДУ: «Я не вернусь в европейский футбол»
18.07.2023, 04:22 2
Футбол
Гераскевич единственный проголосовал за исключение Бубки из исполкома НОК
Гераскевич единственный проголосовал за исключение Бубки из исполкома НОК
17.07.2023, 09:53 30
Другие виды
Тоттенхэм принял решение по поводу будущего Кейна
Тоттенхэм принял решение по поводу будущего Кейна
17.07.2023, 21:59 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем