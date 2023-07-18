ОФИЦИАЛЬНО. Алексей Гай покинул тренерский штаб Черноморца

Алексей Гай покидает тренерский штаб «Черноморца». Об этом сообщила пресс-служба одесского клуба.

«Мы благодарим Алексея за работу в клубе, за профессионализм и преданность Одессе. Благодарны Алексею Гаю, что в первые месяцы войны остался в нашем городе и участвовал во всех социальных проектах «Черноморца». Как и голы Алексея в черно-синей футболке, будем всегда помнить глаза детей-переселенцев, которых тренировал Алексей Гай. Это были невероятные эмоции.

Мы не прощаемся с Алексеем, а говорим друг другу «до новых встреч!», – сказано в заявлении одесситов.

Отметим, что Гай работал ассистентом и аналитиком в штабе Романа Григорчука. По неофициальной информации, он продолжит карьеру в «Шахтере» в качестве помощника Патрика ван Леувена.