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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Алексей Гай покинул тренерский штаб Черноморца
Украина. Премьер лига
18 июля 2023, 11:07 | Обновлено 18 июля 2023, 12:05
852
4

ОФИЦИАЛЬНО. Алексей Гай покинул тренерский штаб Черноморца

Ассистент Романа Григорчука ушел из одесского клуба

18 июля 2023, 11:07 | Обновлено 18 июля 2023, 12:05
852
4
ОФИЦИАЛЬНО. Алексей Гай покинул тренерский штаб Черноморца
ФК Черноморец. Алексей Гай

Алексей Гай покидает тренерский штаб «Черноморца». Об этом сообщила пресс-служба одесского клуба.

«Мы благодарим Алексея за работу в клубе, за профессионализм и преданность Одессе. Благодарны Алексею Гаю, что в первые месяцы войны остался в нашем городе и участвовал во всех социальных проектах «Черноморца». Как и голы Алексея в черно-синей футболке, будем всегда помнить глаза детей-переселенцев, которых тренировал Алексей Гай. Это были невероятные эмоции.

Мы не прощаемся с Алексеем, а говорим друг другу «до новых встреч!», – сказано в заявлении одесситов.

Отметим, что Гай работал ассистентом и аналитиком в штабе Романа Григорчука. По неофициальной информации, он продолжит карьеру в «Шахтере» в качестве помощника Патрика ван Леувена.

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Черноморец Одесса Алексей Гай
Источник ФК Черноморец
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Максим Колісник
Цю сєпарню має перевіряти СБУ
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+1
serhiy
Олексій Гай- підтримує нератив,що спорт внє політікі, проти декомунізації, не вдягнуло  футболку з надписом "Слава Українській армії" не визнало,що росія агресор.Чмо а не людина. 
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-1
FunnyCat_____
и перешел в шахтер ...
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-1
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