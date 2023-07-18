ЛНЗ: миллионер из списка Форбс, аграрный бизнес и тренер-новичок

В новом сезоне в составе отечественного элитного дивизиона впервые в истории сыграет представитель Черкасской области – ЛНЗ.

Этот молодой коллектив (основан в 2006 году) получил право сыграть в УПЛ после стыковых поединков с «Ингульцом». Первая встреча закончилась вничью 1:1, а во второй черкасчане добыли минимальную победу 2:1.

Фактически, получилась своеобразная рокировка: вместо одного «аграрного» клуба («Ингулец») в чемпионате Украины теперь будет выступать другой «аграрный» клуб – из Черкасс.

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ЛНЗ – это аббревиатура: Лебединский семенной завод (на украинском языке - насіннєвий). Футбольный клуб является частью агрохолдинга LNZ Group. И в этом смысле он и структурно, и ментально похож на «Ингулец». Фактическими владельцами и холдинга, и футбольного клуба является семейство Кравченко. Дмитрий Викторович – глава Наблюдательного совета и совладелец агрохолдинга LNZ Group. Его сын Виктор – собственник ФК ЛНЗ. Президентом клуба является еще один представитель агрохолдинга Андрей Полтавец.

ФК ЛНЗ. Дмитрий Кравченко

По данным журнала «Форбс», Дмитрий Кравченко входит в список ста самых богатых людей Украины. По «переписи» 2021 года, его состояние оценивалось в 110 миллионов долларов. В рейтинге журнала он занимал 79 место.

Свой бизнес Дмитрий Кравченко унаследовал от отца. И существенно расширил. Поначалу Дмитрий Викторович был «лишь» директором Лебединского семенного завода. Однако довольно быстро на базе этого предприятия, которому уже свыше полтора столетия, был организован агрохолдинг, который занимается полным циклом выращивания и дистрибьюции семян (в первую очередь кукурузы).

Холдинг Кравченко объединяет 47 агрофирм. Земельный банк компании – свыше 80 тысяч гектар, причем не только в Черкасской области, но и в Сумской.

Кроме этого, LNZ Group занимается поставкой замороженных ягод и овощей. Есть у них и животноводческая отрасль.

В общем, несмотря на тяжелые времена, бизнесовые дела идут довольно успешно. Поэтому и футбольный клуб ЛНЗ может стать вполне успешным проектом.

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Первые годы ФК ЛНЗ назывался «Шпола – ЛНЗ - Лебедин». Под этим «незамысловатым» названием команда продолжительное время выступала на первенство Черкасской области. Выиграв там все, что можно было, клуб решил двигаться дальше – в аматоры.

Там тоже команда уперлась в потолок, выиграв все возможные трофеи и титулы. И в 2021 году было принято историческое решение изменить статус клуба на профессиональный и заявиться во Вторую лигу.

С этого же года клуб поменял и прописку: переехал в Черкассы, где выступает на муниципальном стадионе «Черкассы-Арена».

Дебютный «блин» среди профессионалов для ЛНЗ не стал комом: команда заняла третье место и пошла на повышение в Первую лигу.

И во втором по статусе отечественном дивизионе ЛНЗ задержался всего на один сезон. По итогам минувшего чемпионата первой лиги «фиолетовые» (базовые цвета коллектива) заняли третье место, дающее право сыграть в матчах плей-офф с командой УПЛ.

Той командой оказался «Ингулец», и в «аграрном» дерби по сумме двух поединков победу одержали подопечные Александра Ковпака.

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Путевку в элитный дивизион ЛНЗ добыл под руководством молодого наставника Александра Ковпака, являющегося, кстати, воспитанником черкасского футбола.

ФК ЛНЗ. Александр Ковпак

Бывший нападающий «Таврии», «Арсенала», «Ворсклы», «Десны» и еще некоторых команд (и национальной сборной Украины в том числе) возглавил ЛНЗ в сентябре прошлого года.

До этого командой руководил известный специалист Юрий Бакалов. Под его руководством ЛНЗ выиграл чемпионат страны среди аматоров и финишировал на третьем месте в первенстве Второй лиги, дающим прямую путевку в Первую лигу.

Однако уже после двух стартовых поединков во главе ЛНЗ в чемпионате первой лиги Бакалов был отправлен в отставку. Руководить командой был призван ассистент Бакалова – Александр Ковпак: сначала с приставкой «и.о.», затем на «полноценной» основе.

Под его руководством «фиолетовые» заняли третье место в «чемпионской» группе Первой лиги, пропустив вперед «Полесье» и «Оболонь», которые зашли напрямую в УПЛ. ЛНЗ зашел в УПЛ посредством стыковых поединков, о чем было сказано выше.

После победы над «Ингульцом» Ковпак признался, что впервые в своей тренерской карьере испытал подобные эмоции. Он отметил боевой настрой своих футболистов. И поблагодарил клубное руководство за поддержку, пообещав выполнить пожелания боссов – «выпить весь алкоголь в Черкассах».

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По меркам Первой лиги ЛНЗ был добротно укомплектован. Лопыренок, Муравский, Насонов, Шестаков, Ныч – эти и другие футболисты имели определенный опыт выступлений и на более высоком уровне.

Однако после того, как команда завоевала право сыграть в элите украинского футбола, черкасский клуб начал серьезно укрепляться.

Хотя сначала он попрощался с целым рядом игроков, с которыми не были продлены трудовые соглашения. Среди них Полюлях, Солдат, Шелихов, Синьогуб и Нехтий.

Кстати, еще до стыков с «Ингульцом» в СМИ появилась информация, что даже если ЛНЗ пробьется в УПЛ, Ковпак будет отправлен в отставку, а на его место пригласят Вирта. В итоге информация не подтвердилась.

И под руководством Ковпака ЛНЗ начал готовиться к новому сезону – дебютному в УПЛ.

Под стать этому знаменательному событию начали появляться в ЛНЗ именитые новички. Чего стоит хотя бы приход в команду бывшего полузащитника «Александрии», «Динамо» и сборной Украины Сергея Рыбалки.

До этого клуб из Черкасс уже успел провернуть несколько заметных трансферов. «Фиолетовую» команду пополнили сразу несколько известных по УПЛ игроков.

Первым новичком ЛНЗ в нынешнее трансферное окно стал бывших форвард «Металлиста» Максим Прядун. Подписали черкасчане и еще одного бывшего игрока харьковской команды – Владислава Наумца.

Далее пошло-поехало. Черкасчане подписали бывшего защитника «Вереса» Геннадия Пасича. В новом сезоне за ЛНЗ будут выступать бывший капитан «Ингульца» Максим Ковалев и экс-полузащитник «Кривбасса» Евгений Банада. Амбициозные новички УПЛ ангажировали бывшего защитника азербайджанского «Сабаила» Петра Стасюка и бывшего голкипера «Миная» Германа Пенькова.

ФК ЛНЗ. Максим Ковалев сменил Ингулец на ЛНЗ

И, похоже, на этом «аграрный» клуб останавливаться не собирается.

Произошли изменения и в структуре черкасского клуба. Техническим директором ЛНЗ стал бывший тренер-аналитик «Металлиста» и по совместительству видеоблогер Андрей Колесник, которому поставлена задача построения в структуре клуба аналитико-скаутского отдела.

Под УПЛ черкасский клуб увеличил и бюджет. По словам президента ЛНЗ Андрея Полтавца, он будет на уровне трех-пяти миллионов долларов на сезон. А главная задача на дебютный чемпионат по словам функционера – закрепиться в середине таблицы.

ЛНЗ начал строительство и клубной базы.

Похоже, ЛНЗ пришел в УПЛ всерьез и надолго.