Амбиции или смута? С чем Полесье заходит в украинскую Премьер-лигу

Одним из новичков украинской Премьер-лиги в сезоне-2023/24 станет житомирское «Полесье» – команда, которая выиграла турнир в Первой лиге и теперь попытается «поиграть мускулами» уже на элитарном уровне отечественного футбола. И если в Первой лиге от «Полесья» еще перед началом турнира в принципе ожидали чего-то подобного, то вот в Премьер-лиге команда из Житомира для многих пока все еще видится пресловутой «черной лошадкой», от которой непонятно чего ожидать.

Некоторые выводы о работе «Полесья» и амбициях этого клуба можно делать уже по тем шагам, которые представитель Житомира сделал в последние недели – сразу после официального оформления выхода в УПЛ…

Амбиции Буткевича выглядят практически безграничными

Собственником «Полесья» является 65-летний предприниматель Геннадий Буткевич, который более известен в деловых кругах в качестве совладельца компании «АТБ-Маркет», специализирующейся на розничной торговле, и имеющей огромное количество магазинов практически по всей территории Украины.

Известно, что Буткевич давно любит спорт, хотя ранее его интересы не слишком-то и пересекались с футболом, а в основном ограничивались гольфом, боксом и теннисом. Уроженец Днепра Буткевич объявился в повседневной жизни Житомира во время пандемии коронавируса, когда государство активно приобщало крупный бизнес к помощи, в которой нуждалось как население, так и различные предприятия и целые сферы деятельности.

Летом 2021 года Буткевич решил стать полноправным собственником клуба, переведя его в частную собственность, и всерьез занявшись инвестициями и планированием. И если первый сезон, который еще и не был доигран из-за начала полномасштабной фазы российско-украинской войны, оказался для нового инвестора в какой-то степени ознакомительным, то вот на второй стояла вполне конкретная задача – выход в Премьер-лигу, с которой «Полесье» успешно справилось.

polissyafc.com. Геннадий Буткевич и президент УАФ Андрей Павелко (справа)

Сейчас Буткевич уже вовсю смотрит в будущее. В частности, в средине июня стало известно, что бизнесмен выиграл торги за право установления собственности над спортивно-оздоровительным комплексом в селе Березина, который де-факто является домашней базой «Полесья». На выкуп имущества у Житомирского областного совета Буткевич потратил чуть более 13 миллионов гривен.

Вскоре после этого в СМИ появилось интервью президента «Полесья», в котором он заявил о желании построить новый современный стадион для клуба. Буткевич хочет, чтобы это была чисто футбольная арена на 12-15 тысяч зрителей, и к нынешнему моменту у него уже есть четкое представление, на каком месте в будущем будет выстроен этот объект.

На УПЛ-2023/24 собственник «Полесья» также ставит команде весьма амбициозные цели – место в пятерке лучших. Кроме того, Геннадий Буткевич очень хочет, чтобы его футболисты не допустили ни одного поражения на домашней арене, не разочаровывая тем самым житомирских болельщиков.

Очевидно, что от премьерного сезона в элите украинского футбола «Полесье» и его босс хотят получить очень много. В какой-то степени клуб из Житомира сейчас повторяет нарративы руководства харьковского «Металлиста» в сезоне-2021/22, когда Александр Ярославский и Евгений Красников обещали вернуться в УПЛ и перевернуть в ней буквально все вверх дном. Однако тогда проект Ярославского фактически заглох по причине проблем с законом, возникших у собственника клуба. У Буткевича с «Полесьем» никаких подобных сложностей не предвидится, а потому и будущее команды выглядит куда более светлым, нежели у вернувшегося спустя год из Премьер-лиги обратно в Первую лигу «Металлиста».

Полное доверие Калитвинцеву

Главным «архитектором» последних спортивных успехов «Полесья» является главный тренер команды Юрий Калитвинцев. Этот специалист, который в 2010-2011 годах исполнял обязанности наставника национальной сборной Украины, работает в житомирском клубе с самого момента полноправного прихода туда Геннадия Буткевича. С тех пор, есть ощущение, Калитвинцев заслужил огромный кредит доверия от босса и пользуется полным доверием с его стороны.

polissyafc.com. Юрий Калитвинцев

Логично, что после выхода в УПЛ Буткевич не стал менять Калитвинцева на какого-то иного наставника. Это не просто своего рода награда за успех в Первой лиге и предоставленный шанс проявить себя на высшем уровне, а и признание заслуг коуча. Дело в том, что Калитвинцев имеет пусть и не слишком обширный, но все же опыт работы в Премьер-лиге. Прежде всего, стоит вспомнить, что этот коуч возглавлял «Закарпатье» в чемпионате Украины-2001/02, который еще не разыгрывался под эгидой УПЛ. Тогда команда из Ужгорода финишировала последней и вылетела, а Калитвинцев вернулся на топ-уровень в отечественном клубном футболе практически через двадцать лет – в сезоне-2020/21 он поработал с «Олимпиком». И пускай тогда результаты донецкой команды выглядели неудовлетворительными (1 победа и 1 ничья в 10 матчах), игра «Олимпика» была достаточно целостной и в ней явственно просматривалась «рука тренера».

Сейчас Калитвинцев, имея негативный опыт в «Закарпатье» и «Олимпике», предпочитает не выходить на публику с громкими заявлениями. Логично, что наставник «Полесья» говорит о необходимости, прежде всего, создать коллектив, а уже затем задумываться о задачах. Причем Калитвинцев подчеркнул – мол, если будет много новичков, то ему придется фактически выстраивать команду заново.

Новичков уже немало, многие из них очень «породистые»

Надо сказать, что «Полесье» уже пристойно усилилось в летнее траснферное окно, хотя оно де-юре едва-едва открылось. Команда подписала двух опытных и весьма качественных по меркам УПЛ центральных защитников – Артема Шабанова из «Фехервара» и Сергея Чоботенко из «Колоса».

По поводу перехода последнего в СМИ уже успел высказаться главный тренер команды из Ковалевки Ярослав Вишняк, заявивший, что Чоботенко просто пошел на более выгодные с финансовой точки зрения условия. А еще коуч «Колоса» в легкой форме упрекнул «Полесье» – мол, «есть такие клубы, которые немножко вносят смуту в неспешную и размеренную жизнь УПЛ».

Помогать разнообразить чересчур уж «размеренную жизнь в УПЛ» житомирскому «Полесью» будет призван и бывший центральный полузащитник «Металлиста» Вячеслав Танковский, который вторую часть минувшего сезона провел в аренде в «Днепре-1», и почти до последнего боролся в составе этой команды за чемпионство. За 27-летнего футболиста, которого можно смело называть «породистым» игроком для нашего чемпионата, «Полесье», по неофициальной информации, заплатило 150 тысяч евро.

Пока Танковский – единственный футболист, за которого клуб из Житомира выплатил отступные. Очевидно, что в клубе стараются максимально эффективно распоряжаться имеющимся финансовым ресурсом, а потому пока делают ставку на свободных агентов – благо их в украинском футболе сейчас немало, причем и весьма качественных. К примеру, без выплаты отступных «Полесье» уже оформило трансфер экс-хавбека «Александрии» Эмиля Мустафаева, который отлично проявил себя в минувшем розыгрыше УПЛ, а также подписало годичное трудовое соглашение с экс-голкипером «Динамо» Денисом Бойко и согласовало пре-контракт с талантом «Днепра-1» и молодежной сборной Украины Александром Назаренко.

polissyafc.com. Денис Бойко

Важно и то, что в «Полесье» не демонстрируют признаков желания зарабатывать на футболе прямо здесь и сейчас, не успев добиться хотя бы промежуточных целей. Например, весной в прессе была информация, что клуб из Житомира отказался продавать в Португалию за 1,5 миллиона евро своего талантливого молодого хавбека Бориса Крушинского, которого тогда еще коллектив из Первой лиги сумел заманить из рядов УПЛ-овского «Львова».

На что реально способно Полесье в УПЛ-2023/24?

Учитывая стабильность в высшем руководстве, отсутствие видимых проблем с финансированием, а также системную работу тренерского штаба на протяжении двух последних лет, перспективы «Полесья» в украинской Премьер-лиге сезона-2023/24 выглядят весьма и весьма радужными.

Очевидно, что если не произойдет чего-то экстраординарного, то бороться за выживание команда из Житомира не будет. Прямо сейчас в УПЛ есть сразу несколько команд, которые на бумаге видятся куда менее сбалансированными и проблемными, как по составу, так и по организации.

Оценивая кадровую составляющую, можно прийти к выводу, что откровенно проблемных позиций у нынешнего «Полесья» практически нет, благодаря чему финиш в верхней части турнирной таблицы будет для команды фактически «обязательной программой». Разве что на флангах обороны конкуренция пока не настолько серьезная (особенно справа, где у Калитвинцева есть номинально один только Никита Кравченко, арендованный у «Динамо»), да в линии нападения Сергею Кисленко сравниться с фигурой Филиппа Будковского будет очень сложно.

Интересно будет посмотреть, как проявят себя в «Полесье» два молодых и экзотичных легионера – 19-летний нигерийский вратарь Чиджоке Аниагбосо и его ровесник Моузес Джарджу, действующий в центре обороны и представляющий Гамбию. Оба никогда ранее не играли в Европе, а потому сперва будут нуждаться в нескольких месяцах адаптации, после чего попробуют выиграть конкуренцию, хотя на этих позициях она у «Полесья» и без того очень серьезная.

Собственно, качество работы селекции «Полесья» пока и является самой большой загадкой этого клуба. Делать ставку на проверенных в УПЛ кадров (тех же Бойко, Шабанова, Кравченко, Будковского, Назаренко, Мустафаева) можно и без глубокой аналитики, потому как эти исполнители уже имеют определенный бэкграунд в нашем чемпионате. А вот сможет ли «Полесье» раскрыть для нашей элиты кого-то нового (например, как это ранее удавалось «Ворскле» с Ибрахимом Кане, или «Кривбассу» с Рифетом Капичем), весьма талантливого и качественного – посмотрим, после чего, собственно, и будем определяться с оценками, которые заслуживает работа «Полесья» в УПЛ.