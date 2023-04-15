Журналист: Полесье отказалось продать хавбека в Португалию за 1,5 млн евро
По данным Вацко, Геннадий Буткевич не захотел продавать Бориса Крушинского
Футбольный журналист Виктор Вацко сообщил, что руководство «Полесья» в зимнее межсезонье отказалось продавать хавбека Бориса Крушинского в португальский клуб:
«Полесье – это главный фаворит Первой лиги. Это ПСЖ нашей Первой лиги. Больше скажу, даже после выхода в УПЛ этот клуб сразу будет претендовать на еврокубки.
Как ни крути, экономика у клуба очень мощная. Я не припомню, когда клуб Первой лиги покупал футболиста УПЛ за 300 тысяч долларов. Имею в виду переход Бориса Крушинского из «Львова».
Зимой «Полесье» имело предложение по трансферу Крушинского из Португалии. Это был кто-то из середняков. Это не «Порту», «Бенфика», «Спортинг» или «Брага». За Крушинского давали 1,5 миллиона евро. Владелец «Полесья» Геннадий Буткевич решил не продавать игрока».
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