На 12-15 тысяч мест. Владелец Полесья намерен построить новый стадион

Президент клуба «Полесье» Геннадий Буткевич заявил о том, что планирует построить в Житомире новый стадион на 12-15 тысяч зрителей. Уже выбрано место.

«Это будет исключительно футбольная арена где-то на 12-15 тысяч, где болельщиков от команды будет отделять всего несколько метров и он будет соответствовать стандартам УЕФА для проведения международных матчей».

«Уже определено место, где этот стадион будет построен», — сказал Буткевич.

Команда по итогам минувшего сезона вышла в УПЛ.