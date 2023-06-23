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  4. На 12-15 тысяч мест. Владелец Полесья намерен построить новый стадион
Украина. Премьер лига
23 июня 2023, 19:49 |
3972
2

На 12-15 тысяч мест. Владелец Полесья намерен построить новый стадион

Буткевич говорит, что уже выбрали место

23 июня 2023, 19:49 |
3972
2
На 12-15 тысяч мест. Владелец Полесья намерен построить новый стадион
ФК Полесье

Президент клуба «Полесье» Геннадий Буткевич заявил о том, что планирует построить в Житомире новый стадион на 12-15 тысяч зрителей. Уже выбрано место.

«Это будет исключительно футбольная арена где-то на 12-15 тысяч, где болельщиков от команды будет отделять всего несколько метров и он будет соответствовать стандартам УЕФА для проведения международных матчей».

«Уже определено место, где этот стадион будет построен», — сказал Буткевич.

Команда по итогам минувшего сезона вышла в УПЛ.

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Полесье Житомир Геннадий Буткевич чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Полесье
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Summertime
Лет через 10.  После окончания войны его деньги ещё пригодятся на разминирование территорий.  Минимум - 10 лет.  А Полесье может сразу вернуться в ПерЛиг.
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