На 12-15 тысяч мест. Владелец Полесья намерен построить новый стадион
Буткевич говорит, что уже выбрали место
Президент клуба «Полесье» Геннадий Буткевич заявил о том, что планирует построить в Житомире новый стадион на 12-15 тысяч зрителей. Уже выбрано место.
«Это будет исключительно футбольная арена где-то на 12-15 тысяч, где болельщиков от команды будет отделять всего несколько метров и он будет соответствовать стандартам УЕФА для проведения международных матчей».
«Уже определено место, где этот стадион будет построен», — сказал Буткевич.
Команда по итогам минувшего сезона вышла в УПЛ.
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