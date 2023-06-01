Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Уже забыли про чемпионство в Первой лиге»

Главный тренер житомирского «Полесья» Юрий Калитвинцев озвучил задачи для своих подопечных на следующий сезон, который его команда впервые в собственной истории сыграет в УПЛ.

«Клуб развивается постепенно. Будет создаваться конкурентоспособная команда, которая способна заявить о себе на уровне УПЛ. Мы уже забыли о своем чемпионстве в Первой лиге и начали готовиться к Премьер-лиге.

Сначала стоит создать коллектив, а потом ставить амбициозные задачи. Если будет много новичков, то придется строить новую команду сначала.

Идут сложные переговоры с потенциальными новичками, но пока без конкретики», - сказал Калитвинцев.