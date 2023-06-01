Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Вернется ли Червак в команду? В жизни возможно все»

Главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев прокомментировал будущее экс-защитника житомирян Вадима Червака, который досрочно покинул клуб из-за скандала с рукоприкладством.

«Вернется ли он в команду? В жизни возможно все. Я не комментирую решение руководства клуба. Встречался с Черваком, общался с ним. Он понимает свою ошибку и никого не обвиняет», – сказал Калитвинцев.

Напомним, «Полесье» по итогам сезона-2022/23 выиграло Первую лигу и получило прямую путевку в УПЛ.