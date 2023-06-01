Украина. Премьер лига01 июня 2023, 11:55 | Обновлено 01 июня 2023, 12:00
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Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Вернется ли Червак в команду? В жизни возможно все»
Наставник «Полесья» высказался о судьбе скандального игрока, толкнувшего женщину-арбитра
01 июня 2023, 11:55 | Обновлено 01 июня 2023, 12:00
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Главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев прокомментировал будущее экс-защитника житомирян Вадима Червака, который досрочно покинул клуб из-за скандала с рукоприкладством.
«Вернется ли он в команду? В жизни возможно все. Я не комментирую решение руководства клуба. Встречался с Черваком, общался с ним. Он понимает свою ошибку и никого не обвиняет», – сказал Калитвинцев.
Напомним, «Полесье» по итогам сезона-2022/23 выиграло Первую лигу и получило прямую путевку в УПЛ.
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