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Украина. Премьер лига
01 июня 2023, 11:55 | Обновлено 01 июня 2023, 12:00
443
0

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Вернется ли Червак в команду? В жизни возможно все»

Наставник «Полесья» высказался о судьбе скандального игрока, толкнувшего женщину-арбитра

01 июня 2023, 11:55 | Обновлено 01 июня 2023, 12:00
443
0
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Вернется ли Червак в команду? В жизни возможно все»
ФК Полесье Житомир

Главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев прокомментировал будущее экс-защитника житомирян Вадима Червака, который досрочно покинул клуб из-за скандала с рукоприкладством.

«Вернется ли он в команду? В жизни возможно все. Я не комментирую решение руководства клуба. Встречался с Черваком, общался с ним. Он понимает свою ошибку и никого не обвиняет», – сказал Калитвинцев.

Напомним, «Полесье» по итогам сезона-2022/23 выиграло Первую лигу и получило прямую путевку в УПЛ.

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дисквалификация Полесье Житомир Вадим Червак Юрий Калитвинцев
Источник Украинский футбол
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