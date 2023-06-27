Ярослав ВИШНЯК: «Полесье ведет себя на рынке агрессивно»

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк прокомментировал уход из команды защитника Сергея Чоботенко, который подписал контракт с дебютантом УПЛ – житомирским «Полесьем».

«Чоботенко пришел по ходу сезона, сразу влился в коллектив, стал основным игроком, был лидером до последнего матча.

Причина ухода? Более выгодное финансовое предложения со стороны «Полесья». Он долго думал, мы хотели его оставить, но не смогли договориться по финансовым условиям.

«Полесье» ведет себя на рынке агрессивно, могут себе позволить подписывать игроков, которые им интересны. Есть такие клубы, которые немножко вносят смуту в неспешную и размеренную жизнь УПЛ», - сказал Вишняк.