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Украина. Премьер лига
03 июля 2023, 22:18 |
1252
0

Стало известно, сколько Полесье заплатило Металлисту за Танковского

Сегодня 27-летний хавбек перешел в команду из Житомира

03 июля 2023, 22:18 |
1252
0
Стало известно, сколько Полесье заплатило Металлисту за Танковского
polissyafc.com. Вячеслав Танковский

Центральный полузащитник «Металлиста» Вячеслав Танковский продолжит карьеру в «Полесье», с которым подписал контракт на три года.

По информации Transfermarkt, трансфер Танковского обошелся житомирскому клубу в 150 тысяч евро.

transfermarkt.us

Напомним, вторую часть минувшего сезона Танковский провел на правах аренды в «Днепре-1», сыграв за эту команду 7 матчей.

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Вячеслав Танковский Металлист Харьков Полесье Житомир трансферы УПЛ
Источник Sport.ua
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