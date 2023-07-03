Стало известно, сколько Полесье заплатило Металлисту за Танковского

Центральный полузащитник «Металлиста» Вячеслав Танковский продолжит карьеру в «Полесье», с которым подписал контракт на три года.

По информации Transfermarkt, трансфер Танковского обошелся житомирскому клубу в 150 тысяч евро.

transfermarkt.us

Напомним, вторую часть минувшего сезона Танковский провел на правах аренды в «Днепре-1», сыграв за эту команду 7 матчей.