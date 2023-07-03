Украина. Премьер лига03 июля 2023, 22:18 |
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Стало известно, сколько Полесье заплатило Металлисту за Танковского
Сегодня 27-летний хавбек перешел в команду из Житомира
03 июля 2023, 22:18 |
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Центральный полузащитник «Металлиста» Вячеслав Танковский продолжит карьеру в «Полесье», с которым подписал контракт на три года.
По информации Transfermarkt, трансфер Танковского обошелся житомирскому клубу в 150 тысяч евро.
Напомним, вторую часть минувшего сезона Танковский провел на правах аренды в «Днепре-1», сыграв за эту команду 7 матчей.
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