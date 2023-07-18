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18 июля 2023, 21:04 | Обновлено 18 июля 2023, 22:34
1127
3

Патрик ван ЛЕУВЕН: «Матч с Аяксом дал много информации, что надо улучшить»

Наставник «Шахтера» поделился мнением о спарринге с клубом из Нидерландов

18 июля 2023, 21:04 | Обновлено 18 июля 2023, 22:34
1127
3
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Матч с Аяксом дал много информации, что надо улучшить»
ФК Шахтер Донецк. Патрик ван Леувен

Главный тренер «Шахтера» Патрик ван Леувен поделился мнениями о спарринге с нидерландской командой «Аякс» (0:3):

– Мистер, как вы можете резюмировать матч?

– Сегодня был хороший соперник, который позволил увидеть многое в нужном свете. Мы создали несколько моментов в начале матча: были атаки правым флангом, забегания, хорошие навесы, когда мы не находились напротив ворот. То есть, были возможности, когда мы сами могли забить первый гол. Но после этого возникли проблемы с организацией, и мы пропускали. Как я уже говорил игрокам раньше, это встреча с командой, которая даст нам много информации о том, какие аспекты следует улучшить, какие моменты на хорошем уровне, а что нужно усилить. Потому все это мы увидели. Во втором тайме мы сделали несколько замен, чтобы посмотреть на других футболистов в игре. Этот матч показал, что именно нам нужно вместе совершенствовать, чтобы обеспечить хорошую игру команды и реализацию всех моментов, которые мы создаем.

– Над чем команда работала последние дни и какова была установка на этот поединок?

– На этой неделе наши тренировки были сосредоточены на продвижении вперед, создании соперника помех на его половине поля. Когда мяч у нас, мы пытались найти пространство между линиями, чтобы пройти вперед с помощью коротких комбинаций и создать свои моменты. Как я уже говорил, мы создали несколько возможностей через правый фланг, меньше – через левый. На мой взгляд, это то, над чем нужно работать. Также мы должны реализовывать созданные моменты в таких международных играх против хороших соперников, как сегодня.

– После уже трех контрольных матчей какие общие выводы?

– Когда мы проводили эти три игры, к нам только возвращались сборники – группами каждые несколько дней. Я считаю, что это не идеальный вариант – начинать сборы с небольшой группой, которая постоянно увеличивается. Ведь, во-первых, приходится снова объяснять свои идеи на тренировках, а во-вторых, им нужно войти в ритм команды. Поэтому почти во всех трех матчах играли разные футболисты, разные составы, были разные моменты, над которыми нужно работать.

– Каков план на последние дни сборов?

– Запланирован матч с «Утрехтом». Это будет игра, в которой примут участие все с дополнительными минутами, чтобы каждый отыграл час. Наша цель в последней игре – дать возможность поиграть всем, а также понять, как двигаться дальше.

События матча

34’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Кудус (Аякс).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Стивен Бергвейн (Аякс).
18’
ГОЛ ! С пенальти забил Мохаммед Кудус (Аякс).
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Источник ФК Шахтер Донецк
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Луганчанин
Містере.... В Зорі був просто Патріком
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+6
Серж Р
Опять Мистер? Это донецкая клиника
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+1
pas2012
Напевно тепер гра Ахметова і Палкіна влаштовує)))
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+1
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