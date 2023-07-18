Вновь тройка голов, но без ответа. Шахтер не справился с Аяксом
Коллектив Патрика ван Леувена не забивал в двух последних матчах на сборах
Продолжается процесс подготовки донецкого «Шахтера» к началу нового сезона украинской Премьер-лиги, в котором команде теперь уже Патрика ван Леувена придется защищать относительно недавно завоеванный титул чемпионов страны. Этим летом «горняки» решили разбить свой тренировочный лагерь в Нидерландах, где гораздо легче найти соперников по тренировочным поединкам высокого уровня, чем в той же Турции, поэтому никого не должно удивить появление в расписании украинской команды такого титулованного оппонента, как амстердамский «Аякс».
«Божьи сыновья» в прошлом сезоне исключительно разочаровывали своих болельщиков, которые до сих пор не могут смириться с итоговой третьей строчкой турнирной таблицы. Именно поэтому хозяева тренировочного поля неподалеку от легендарной «Йоханн Кройфф Ареной» вышли на отчетную встречу в довольно смешанном стартовом составе с применением мощной ротации в линии защиты. Однако нападение и креативная часть «Аякса» были на месте, так что легкой прогулки для «Шахтера» точно не предполагалось.
На этом фоне даже неожиданно хорошо выглядела команда ван Леувена, когда с первых минут стала прессингом заставлять ошибаться соперников у центральной линии. Предпринималось много попыток раскрыть защиту нидерландцев через фланговые передачи, но внезапно на 16 минуте все перевернулось вверх дном. Это Топалов не сопротивлялся Рэнсху на левом краю обороны и опомнился только во время подката в ноги сопернику уже в пределах штрафной.
Пенальти без всяких шансов для Ризныка ударом в центр ворот реализовал безгранично талантливый Кудус. И именно с этого момента можно было считать, что игра у «Шахтера» развалилась. «Аякс» захватил инициативу, а Бергвейн, Кудус и Классен возле штрафной украинской команды делали все, что только хотели. Особенно не получалось у дончан противодействовать быстрым передачам соперников для атак через фланги, благодаря чему Бергвейн и Кудус записали на свой счет еще по мячу до перерыва.
После отдыха соперники должны провести большую ротацию, но что-то в их планах изменилось, поэтому заменили оказались точечными. Правда даже тех исполнителей, которые планово появились на поле, хватило, чтобы сдержать атакующий потенциал «Шахтера». Лишь один по-настоящему достойный момент создала команда ван Леувена после перерыва, и тот скорее привез для нее защитник соперников Бэйси. Однако Вьюнник проиграл свою дуэль опытному Ремко Пасверу, поэтому украинский коллектив второй матч подряд проиграл с «сухим» счетом.
Донецкий «Шахтер» начнет сезон матчем против харьковского «Металлиста 1925» 29 июля, в 17:00.
Товарищеский матч.
«Аякс» – «Шахтер» - 3:0
Кудус, 18 (пен.), 34, Бергвейн, 32
«Аякс»: Гортер – Рэнсх, Артссен, Гато, Салах-Эддин – Тагирович, Классен, ван ден Бомен – Бергвейн, Расмуссен, Кудус.
«Аякс» (2 тайм): Пасвер – Вейндал, Бейсси, Милованович, Гуер – Вос, Классен (Глинссон, 62), Тейлор – Дарами, Бробби, Годтс.
«Шахтер»: Ризнык – Топалов, Матвиенко, Бондарь, Гочолеишвили – Бондаренко – Криськив, Судаков, Кащук, Зубков – Сикан.
«Шахтер» (2 тайм): Твардовский – Топалов (Корниенко, 62), Матвиенко (Ракицкий, 62), Бондарь, Гочолеишвили (Козик, 74) – Бондаренко (Траоре, 74) – Тоиров, Судаков (Кастильо, 74), Очеретько, Вьюнник – Келси.
Стадион: «Sportpark De Toekomst» (Амстердам, Нидерланды).
АЯКС - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 23°C
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Аякс поки що важко
виглядає кволо під потужним тиском, що його чинить Шахтар." )
Второй больше слушал, потому что смотреть на броуновское движение глаза устают. Комментатор точно из политруков: "Скоро всё будет хорошо и враг будет разбит." Так хотелось крикнуть Ура! Но передумал, потому что по радио совсем не про ура рассказывали. Патрику видней. Да и он сейчас видно занят изучением украинской мовы. Ведь после Йо ему будет трудно пояснять на другой. А нидерландский язык один из самых трудных.Кто же будет вратарём №1 в Шахте? Вот это тема для меня лично.
Не можна плювати в колодязь, який допоміг тобі при спеці вижити.
Найгірше, що ця історія вплине негативно не лише на Шахтар, а й на Зорю(((
Ризнык это конечно усиление. Лучший украинский вратарь сейчас.