Аякс – Шахтер – 3:0. Пожар в защите горняков. Видео голов и обзор матча
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Во вторник, 18 июля, состоялся товарищеский матч между клубами «Аякс» и «Шахтер» Донецк. Игра завершилась победой команды из Нидерландов со счетом 3:0.
Для украинского клуба это второе поражение подряд на сборах. Ранее «горняки» проиграли 0:5 АЕКу.
«Шахтер» начнет сезон УПЛ 2023/24 матчем против харьковского «Металлиста 1925» 29 июля, в 17:00.
Товарищеский матч
«Аякс» – «Шахтер» - 3:0
Голы: Кудус, 18 (пен.), 34, Бергвейн, 32
Видеозапись игры:
ГОЛ! 1:0 Кудус, 18 мин. (пен.)
18. Kudus from the spot: 1-0.#PreSeason pic.twitter.com/rZ4gxwqHtf— AFC Ajax (@AFCAjax) July 18, 2023
ГОЛ! 2:0 Бергвейн, 32 мин.
32. Great goal: Bergwijn, 2-0!#PreSeason pic.twitter.com/9BuzVc1dpk— AFC Ajax (@AFCAjax) July 18, 2023
ГОЛ! 3:0 Кудус, 34 мин.
34. Bergwijn 🔗 Kudus: 3-0!#PreSeason pic.twitter.com/H2Ghine1fS— AFC Ajax (@AFCAjax) July 18, 2023
События матча
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