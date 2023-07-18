Во вторник, 18 июля, состоялся товарищеский матч между клубами «Аякс» и «Шахтер» Донецк. Игра завершилась победой команды из Нидерландов со счетом 3:0.

Для украинского клуба это второе поражение подряд на сборах. Ранее «горняки» проиграли 0:5 АЕКу.

«Шахтер» начнет сезон УПЛ 2023/24 матчем против харьковского «Металлиста 1925» 29 июля, в 17:00.

Товарищеский матч

«Аякс» – «Шахтер» - 3:0

Голы: Кудус, 18 (пен.), 34, Бергвейн, 32

Видеозапись игры:

ГОЛ! 1:0 Кудус, 18 мин. (пен.)

ГОЛ! 2:0 Бергвейн, 32 мин.

ГОЛ! 3:0 Кудус, 34 мин.