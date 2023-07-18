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Товарищеские матчи
Аякс
18.07.2023 15:00 – FT 3 : 0
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
18 июля 2023, 17:55 |
953
1

Аякс – Шахтер – 3:0. Пожар в защите горняков. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

18 июля 2023, 17:55 |
953
1
Аякс – Шахтер – 3:0. Пожар в защите горняков. Видео голов и обзор матча
ФК Шахтер

Во вторник, 18 июля, состоялся товарищеский матч между клубами «Аякс» и «Шахтер» Донецк. Игра завершилась победой команды из Нидерландов со счетом 3:0.

Для украинского клуба это второе поражение подряд на сборах. Ранее «горняки» проиграли 0:5 АЕКу.

«Шахтер» начнет сезон УПЛ 2023/24 матчем против харьковского «Металлиста 1925» 29 июля, в 17:00.

Товарищеский матч

«Аякс» – «Шахтер» - 3:0

Голы: Кудус, 18 (пен.), 34, Бергвейн, 32

Видеозапись игры:

ГОЛ! 1:0 Кудус, 18 мин. (пен.)

ГОЛ! 2:0 Бергвейн, 32 мин.

ГОЛ! 3:0 Кудус, 34 мин.

События матча

34’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Кудус (Аякс).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Стивен Бергвейн (Аякс).
18’
ГОЛ ! С пенальти забил Мохаммед Кудус (Аякс).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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nick07
щось в ШД товариські матчі цього сезону провальні. Хоча, цього разу хоча б суперник гідний.
Побачимо що буде далі в офіційних іграх, але старт сезону вже близько, а результати негативні. 
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