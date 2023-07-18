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Товарищеские матчи
Аякс
18.07.2023 15:00 – 14 0 : 0
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
18 июля 2023, 14:30 | Обновлено 18 июля 2023, 15:18
864
9

Аякс – Шахтер – 0:0. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

18 июля 2023, 14:30 | Обновлено 18 июля 2023, 15:18
864
9
Аякс – Шахтер – 0:0. Текстовая трансляция. LIVE
ФК Шахтер Донецк

Товарищеский матч.

«Аякс» – «Шахтер» - 0:0

«Аякс»: Гортер – Рэнсх, Артссен, Гато, Салах-Эддин – Тагирович, Классен, ван ден Бомен – Бергвейн, Расмуссен, Кудус.

Запасные: Пасвер, Вейндал, Бейсси, Миланович, Гуер, Бробби, Глинссон, Тейлор, Дарами, Вос, Годтс.

«Шахтер»: Ризнык – Топалов, Матвиенко, Бондарь, Гочолеишвили – Бондаренко – Криськив, Судаков, Кащук, Зубков – Сикан.

Запасные: Пузанков, Трубин, Твардовский, Козик, Огарков, Ракицкий, Корниенко, Очеретько, Глущенко, Тоиров, Траоре, Келси, Вьюнник.

Стадион: «Sportpark De Toekomst» (Амстердам, Нидерланды).

📺 Видеотрансляция

Во вторник, 18-го июля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся амстердамский «Аякс» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Амстердаме (Нидерланды), на поле стадиона «Sportpark De Toekomst», начало в 15:00.

Коллектив Патрика ван Леувена продолжает постепенно подходить к началу нового футбольного сезона, и следующим соперником чемпионов Украины на сборах в Нидерландах станет некогда несменный чемпион этой страны. «Аякс» в прошлом сезоне уступил титул «Фейеноорду» из-за определенных внутренних проблем, поэтому теперь готовится забрать «золотые» медали обратно. Почти год назад Игор Йовичевич не справился с амстердамцами во время аналогичного товарищеской встречи (1:3), а как будет в этот раз?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Аякс» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Шахтер Донецк Аякс Аякс - Шахтер текстовая трансляция товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 9
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fourth
Главное не играть на контору как это делали опзжшники номер 4  с киприотами 
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0
avk2307
Вратарь и защита вообще не основа у Аякса. Полузащита еще есть кто то из известных.
5-0 тут не будет в пользу Аякса.
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-1
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New Zealander
Давай Шахтар вперед. Обрадуй наших воїнів на фронті, підніми їм моральний та бійцівських дух, налаштуй їх на нові звитяги.
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New Zealander
Капець. Усі українці у складі окрім одного грузина. Через важкі часи проходить Шахтар
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-1
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