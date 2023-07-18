Товарищеский матч.

«Аякс» – «Шахтер» - 0:0

«Аякс»: Гортер – Рэнсх, Артссен, Гато, Салах-Эддин – Тагирович, Классен, ван ден Бомен – Бергвейн, Расмуссен, Кудус.

Запасные: Пасвер, Вейндал, Бейсси, Миланович, Гуер, Бробби, Глинссон, Тейлор, Дарами, Вос, Годтс.

«Шахтер»: Ризнык – Топалов, Матвиенко, Бондарь, Гочолеишвили – Бондаренко – Криськив, Судаков, Кащук, Зубков – Сикан.

Запасные: Пузанков, Трубин, Твардовский, Козик, Огарков, Ракицкий, Корниенко, Очеретько, Глущенко, Тоиров, Траоре, Келси, Вьюнник.

Стадион: «Sportpark De Toekomst» (Амстердам, Нидерланды).

Во вторник, 18-го июля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся амстердамский «Аякс» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Амстердаме (Нидерланды), на поле стадиона «Sportpark De Toekomst», начало в 15:00.

Коллектив Патрика ван Леувена продолжает постепенно подходить к началу нового футбольного сезона, и следующим соперником чемпионов Украины на сборах в Нидерландах станет некогда несменный чемпион этой страны. «Аякс» в прошлом сезоне уступил титул «Фейеноорду» из-за определенных внутренних проблем, поэтому теперь готовится забрать «золотые» медали обратно. Почти год назад Игор Йовичевич не справился с амстердамцами во время аналогичного товарищеской встречи (1:3), а как будет в этот раз?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Аякс» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.