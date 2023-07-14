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18.07.2023 15:00 - : -
Украина. Премьер лига14 июля 2023, 15:12 |
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Аякс – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 18 июля, начало – в 15:00 по киевскому времени
14 июля 2023, 15:12 |
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Во вторник, 18 июля, донецкий «Шахтер» сыграет с амстердамским «Аяксом» на сборе в Нидерландах.
Поединок стартует в 15:00 по Киеву. Это будет второй спарринг в рамках учебно-тренировочного сбора «горняков».
Матч будет показан эксклюзивно на YouTube-канале «Шахтера».
Аякс – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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