Во вторник, 18 июля, донецкий «Шахтер» сыграет с амстердамским «Аяксом» на сборе в Нидерландах.

Поединок стартует в 15:00 по Киеву. Это будет второй спарринг в рамках учебно-тренировочного сбора «горняков».

Матч будет показан эксклюзивно на YouTube-канале «Шахтера».

Аякс – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция