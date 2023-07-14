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Аякс
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Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
14 июля 2023, 15:12 |
651
0

Аякс – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 18 июля, начало – в 15:00 по киевскому времени

14 июля 2023, 15:12 |
651
0
Аякс – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер Донецк

Во вторник, 18 июля, донецкий «Шахтер» сыграет с амстердамским «Аяксом» на сборе в Нидерландах.

Поединок стартует в 15:00 по Киеву. Это будет второй спарринг в рамках учебно-тренировочного сбора «горняков».

Матч будет показан эксклюзивно на YouTube-канале «Шахтера».

Аякс – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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