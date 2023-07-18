Украина. Премьер лига18 июля 2023, 08:27 |
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СМИ раскрыли подробности трансфера бразильца Виктиньо в Днепр-1
Молодой хавбек будет играть в Украине на правах аренды
18 июля 2023, 08:27 |
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18-летний центральный полузащитник Виктиньо, являющийся воспитанником академии «Атлетико Минейро», будет играть за «Днепр-1» на правах аренды.
У днепровского клуба будет также опция на выкуп игрока, однако ее условия не раскрываются.
Накануне «Днепр-1» отрапортовал о том, что Виктиньо присоединился к тренировочному лагерю команды на сборах в Ужгороде, однако официально клуб о подробностях этого трансфера умолчал.
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