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  4. СМИ раскрыли подробности трансфера бразильца Виктиньо в Днепр-1
Украина. Премьер лига
18 июля 2023, 08:27 |
765
0

СМИ раскрыли подробности трансфера бразильца Виктиньо в Днепр-1

Молодой хавбек будет играть в Украине на правах аренды

18 июля 2023, 08:27 |
765
0
СМИ раскрыли подробности трансфера бразильца Виктиньо в Днепр-1
scdnipro1.com.ua. Виктиньо

18-летний центральный полузащитник Виктиньо, являющийся воспитанником академии «Атлетико Минейро», будет играть за «Днепр-1» на правах аренды.

У днепровского клуба будет также опция на выкуп игрока, однако ее условия не раскрываются.

Накануне «Днепр-1» отрапортовал о том, что Виктиньо присоединился к тренировочному лагерю команды на сборах в Ужгороде, однако официально клуб о подробностях этого трансфера умолчал.

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Виктиньо Атлетико Минейро Днепр-1 трансферы УПЛ трансферы
Источник Фан-сайт ФК Днепр
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