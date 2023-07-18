СМИ раскрыли подробности трансфера бразильца Виктиньо в Днепр-1

18-летний центральный полузащитник Виктиньо, являющийся воспитанником академии «Атлетико Минейро», будет играть за «Днепр-1» на правах аренды.

У днепровского клуба будет также опция на выкуп игрока, однако ее условия не раскрываются.

Накануне «Днепр-1» отрапортовал о том, что Виктиньо присоединился к тренировочному лагерю команды на сборах в Ужгороде, однако официально клуб о подробностях этого трансфера умолчал.