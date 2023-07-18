Лига чемпионов Q1. Сухой матч Коваля, Шериф и Ракув вышли во 2-й раунд

В Европе продолжается поход за главным континентальным клубным трофеем. 18 июля состоялись 8 ответных матчей 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2023/24.

Украинский голкипер Максим Коваль отыграл сухой матч за «Шериф» из Молдовы, и его команда отыгралась и в овертайме дожала команду «Фарул» из Румынии (3:0, д.в.) после поражения в первой игре (0:1).

Украинец Владислав Кочергин вышел на замену на 68-й минуте в матче «Ракува» против «Флоры» из Эстонии и помог своей команде одержать победу (3:0). Неделей ранее Владислав стал автором победного гола в первой игре (1:0).

На стадии 2-го раунда квалификации «Шериф» сыграет против «Маккаби» Хайфа (Израиль), а соперником «Ракува» станет «Карабах» из Азербайджана или «Линкольн Ред Импс» из Гибралтара (2:1 в первой игре).

Лига чемпионов 2023/24

1-й раунд квалификации. Ответные матчи, 18 июля

Струга (Северная Македония) – Жальгирис (Литва) – 1:2 [первый матч – 0:0]

Маккаби Хайфа (Израиль) – Хамрун Спартанс (Мальта) – 2:1 [первый матч – 4:0]

Флора (Эстония) – Ракув (Польша) – 0:3 [первый матч – 0:1]

Шериф (Молдова) – Фарул Констанца (Румыния) – 3:0 д.в. [первый матч – 0:1]

БАТЭ (беларусь) – Партизани (Албания) – 2:0 [первый матч – 1:1]

Зриньски (Босния и Герц.) – Урарту (Армения) – 2:3 (пен. 4:3) [первый матч – 1:0]

Нью-Сейнтс (Уэльс) – Хеккен (Швеция) – 0:2 [первый матч – 1:3]

Брейдаблик (Исландия) – Шэмрок Роверс (Ирландия) – 2:1 [первый матч – 1:0]

Пары 1-го раунда квалификации ЛЧ