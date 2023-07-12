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Лига Чемпионов
Фарул
12.07.2023 20:30 – FT 1 : 0
Шериф
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Лига чемпионов
12 июля 2023, 23:59 | Обновлено 13 июля 2023, 00:22
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0

Коваль пропустил от румынов. Результаты 1-го раунда отбора к Лиге чемпионов

Украинец в матче за «Шериф» не сумел удержать ворота в неприкосновенности

12 июля 2023, 23:59 | Обновлено 13 июля 2023, 00:22
463
0
Коваль пропустил от румынов. Результаты 1-го раунда отбора к Лиге чемпионов
Twitter. Максим Коваль

В Европе начался поход за главным континентальным клубным трофеем.

12 июля состоялись 5 матчей 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2023/24.

Украинский голкипер Максим Коваль в матче за «Шериф» из Молдовы не сумел удержать свои ворота в неприкосновенности, и его команда в гостях проиграла клубу «Фарул» из Румынии (0:1).

Ответные поединки во всех парах пройдут через неделю.

Лига чемпионов 2023/24

1-й раунд квалификации. Первые матчи, 12 июля

​Астана (Казахстан) – Динамо Тбилиси (Грузия) – 1:1

Голы: Аймбетов, 11 – Сигуа, 57

ХИК (Финляндия) – Ларн (Серверная Ирландия) – 1:0

Гол: Радулович, 3 (пен)

Хеккен (Швеция) – Нью-Сейнтс (Уэльс) – 3:1

Голы: Садик, 7, Рюгорд Йенсен, 13, Ховланд, 37 – Макманус, 32

Фарул Констанца (Румыния) – Шериф (Молдова) – 1:0

Гол: Кики, 56

Слован Братислава (Словакия) – Свифт Эсперанж (Люксембург) – 1:1

Голы: Вайсс, 25 – Штольц, 22 (пен)

Пары 1-го раунда квалификации

Лига конференций 2023/24

1-й раунд квалификации. Первые матчи, 12 июля

Дюделанж (Люксембург) – Сент-Патрикс (Ирландия) – 2:1

Голы: ван Линген, 24, Румер, 61 – Дойл, 90+3

Б36 Торсхавн (Фареры) – Пайде (Эстония) – 0:0

ВИДЕО. Как пропустил Максим Коваль с Шерифом

События матча

56’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Кики (Фарул).
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Источник Sport.ua
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