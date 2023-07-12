Коваль пропустил от румынов. Результаты 1-го раунда отбора к Лиге чемпионов
Украинец в матче за «Шериф» не сумел удержать ворота в неприкосновенности
В Европе начался поход за главным континентальным клубным трофеем.
12 июля состоялись 5 матчей 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2023/24.
Украинский голкипер Максим Коваль в матче за «Шериф» из Молдовы не сумел удержать свои ворота в неприкосновенности, и его команда в гостях проиграла клубу «Фарул» из Румынии (0:1).
Ответные поединки во всех парах пройдут через неделю.
Лига чемпионов 2023/24
1-й раунд квалификации. Первые матчи, 12 июля
Астана (Казахстан) – Динамо Тбилиси (Грузия) – 1:1
Голы: Аймбетов, 11 – Сигуа, 57
ХИК (Финляндия) – Ларн (Серверная Ирландия) – 1:0
Гол: Радулович, 3 (пен)
Хеккен (Швеция) – Нью-Сейнтс (Уэльс) – 3:1
Голы: Садик, 7, Рюгорд Йенсен, 13, Ховланд, 37 – Макманус, 32
Фарул Констанца (Румыния) – Шериф (Молдова) – 1:0
Гол: Кики, 56
Слован Братислава (Словакия) – Свифт Эсперанж (Люксембург) – 1:1
Голы: Вайсс, 25 – Штольц, 22 (пен)
Пары 1-го раунда квалификации
Лига конференций 2023/24
1-й раунд квалификации. Первые матчи, 12 июля
Дюделанж (Люксембург) – Сент-Патрикс (Ирландия) – 2:1
Голы: ван Линген, 24, Румер, 61 – Дойл, 90+3
Б36 Торсхавн (Фареры) – Пайде (Эстония) – 0:0
ВИДЕО. Как пропустил Максим Коваль с Шерифом
События матча
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