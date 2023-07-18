Украина. Премьер лига18 июля 2023, 10:34 | Обновлено 18 июля 2023, 10:37
1802
4
ВИДЕО. Динамо представило три комплекта формы на сезон 2023/24
Киевляне показали, как будет выглядеть экипировка команды в новом сезоне
18 июля 2023, 10:34 | Обновлено 18 июля 2023, 10:37
1802
4
Киевское «Динамо» в соцсетях представило новую игровую форму на сезон 2023/24. В ролике показаны все три комплекта: домашний (белый), выездной (синий) и третий (желтый).
В презентации приняли участие игроки Николай Шапаренко и Денис Попов.
Техническим спонсором осталась компания New Balance. Продажа новой формы начинается 18 июля в официальных магазинах New Balance и ФК «Динамо».
Отметим, что в прошлом сезоне комплекты формы «Динамо» выглядели вот так:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 июля 2023, 21:09 8
Парижане готовы отдать Доннарумму и Верратти за Бернарду Силву
Футбол | 18 июля 2023, 11:07 0
Ассистент Романа Григорчука ушел из одесского клуба
Водные виды | 18.07.2023, 09:57
Футбол | 17.07.2023, 13:15
Война | 17.07.2023, 12:16
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.07.2023, 15:44
16.07.2023, 10:54 2
17.07.2023, 21:59 4
16.07.2023, 14:10 2
17.07.2023, 11:45 6
Футбол
16.07.2023, 16:19 24
17.07.2023, 20:31 129
Синяя очень нравится.