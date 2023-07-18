Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Динамо представило три комплекта формы на сезон 2023/24
Украина. Премьер лига
18 июля 2023, 10:34 | Обновлено 18 июля 2023, 10:37
1802
4

ВИДЕО. Динамо представило три комплекта формы на сезон 2023/24

Киевляне показали, как будет выглядеть экипировка команды в новом сезоне

18 июля 2023, 10:34 | Обновлено 18 июля 2023, 10:37
1802
4
ВИДЕО. Динамо представило три комплекта формы на сезон 2023/24
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» в соцсетях представило новую игровую форму на сезон 2023/24. В ролике показаны все три комплекта: домашний (белый), выездной (синий) и третий (желтый).

В презентации приняли участие игроки Николай Шапаренко и Денис Попов.

Техническим спонсором осталась компания New Balance. Продажа новой формы начинается 18 июля в официальных магазинах New Balance и ФК «Динамо».

dinamo-predstavilo-tri-komplekta-formy-na-sezon-202324
dinamo-predstavilo-tri-komplekta-formy-na-sezon-202324-foto-1
dinamo-predstavilo-tri-komplekta-formy-na-sezon-202324-foto-2
dinamo-predstavilo-tri-komplekta-formy-na-sezon-202324-foto-3
dinamo-predstavilo-tri-komplekta-formy-na-sezon-202324-foto-4

Отметим, что в прошлом сезоне комплекты формы «Динамо» выглядели вот так:

По теме:
Динамо отказалось от проведения сборов для юных футболистов в Сербии
Виктор ЛЕОНЕНКО: Ярмоленко, не играй плохо, буду тебя разбирать на полочки
ФОТО. Динамо анонсировало новую игровую форму
Динамо Киев игровая форма видео Николай Шапаренко Денис Попов фото
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСЖ предложил Манчестер Сити грандиозный обмен
Футбол | 17 июля 2023, 21:09 8
ПСЖ предложил Манчестер Сити грандиозный обмен
ПСЖ предложил Манчестер Сити грандиозный обмен

Парижане готовы отдать Доннарумму и Верратти за Бернарду Силву

ОФИЦИАЛЬНО. Алексей Гай покинул тренерский штаб Черноморца
Футбол | 18 июля 2023, 11:07 0
ОФИЦИАЛЬНО. Алексей Гай покинул тренерский штаб Черноморца
ОФИЦИАЛЬНО. Алексей Гай покинул тренерский штаб Черноморца

Ассистент Романа Григорчука ушел из одесского клуба

Романчук показал 11-й результат на 5 км на ЧМ по водным видам спорта
Водные виды | 18.07.2023, 09:57
Романчук показал 11-й результат на 5 км на ЧМ по водным видам спорта
Романчук показал 11-й результат на 5 км на ЧМ по водным видам спорта
Днепр-1: активная и агрессивная украинизация
Футбол | 17.07.2023, 13:15
Днепр-1: активная и агрессивная украинизация
Днепр-1: активная и агрессивная украинизация
Александр ДОЛГОПОЛОВ: «Доброе утро понедельника, Керченский мост»
Война | 17.07.2023, 12:16
Александр ДОЛГОПОЛОВ: «Доброе утро понедельника, Керченский мост»
Александр ДОЛГОПОЛОВ: «Доброе утро понедельника, Керченский мост»
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Умник
Андрюха через соц.сети круто работает.
Синяя очень нравится.
Ответить
+1
FunnyCat_____
максимально лаконичный дизайн 
Ответить
+1
⬆️
Так нету же на белом полосочки теперь, которая перечеркнула все надежды в прошлом сезоне.  Или авторы ролик не смотрели?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бывший игрок Динамо Киев подписал контракт с испанским клубом
Бывший игрок Динамо Киев подписал контракт с испанским клубом
17.07.2023, 15:44
Футбол
Усик рассказал, кого больше всех боятся в супертяжелом весе
Усик рассказал, кого больше всех боятся в супертяжелом весе
16.07.2023, 10:54 2
Бокс
Тоттенхэм принял решение по поводу будущего Кейна
Тоттенхэм принял решение по поводу будущего Кейна
17.07.2023, 21:59 4
Футбол
Постол снова проиграл и снова досрочно. Пора заканчивать?
Постол снова проиграл и снова досрочно. Пора заканчивать?
16.07.2023, 14:10 2
Бокс
Новак ДЖОКОВИЧ – о разбитой ракетке: «Это был момент разочарования»
Новак ДЖОКОВИЧ – о разбитой ракетке: «Это был момент разочарования»
17.07.2023, 11:45 6
Теннис
Динамо – Арис Лимасол – 4:0. Дубль Волошина за 3 минуты. Видео голов, обзор
Динамо – Арис Лимасол – 4:0. Дубль Волошина за 3 минуты. Видео голов, обзор
16.07.2023, 21:07
Футбол
ФОТО. После Уимблдона. Костюк отдыхает в Монте-Карло на берегу моря
ФОТО. После Уимблдона. Костюк отдыхает в Монте-Карло на берегу моря
16.07.2023, 16:19 24
Теннис
Брат Николая Матвиенко играет за крымский Севастополь
Брат Николая Матвиенко играет за крымский Севастополь
17.07.2023, 20:31 129
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем