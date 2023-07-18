ВИДЕО. Динамо представило три комплекта формы на сезон 2023/24

Киевское «Динамо» в соцсетях представило новую игровую форму на сезон 2023/24. В ролике показаны все три комплекта: домашний (белый), выездной (синий) и третий (желтый).

В презентации приняли участие игроки Николай Шапаренко и Денис Попов.

Техническим спонсором осталась компания New Balance. Продажа новой формы начинается 18 июля в официальных магазинах New Balance и ФК «Динамо».

Отметим, что в прошлом сезоне комплекты формы «Динамо» выглядели вот так: