Украина. Премьер лига18 июля 2023, 08:46 |
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Он в Амстердаме. Раскрыты детали готовящегося трансфера Невертона в Шахтер
Молодой бразилец в ближайшее время официально перейдет в ряды чемпиона Украины
18 июля 2023, 08:46 |
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18-летний воспитанник академии «Сан-Паулу» Невертон вскоре завершит свой трансфер в донецкий «Шахтер».
В настоящий момент вингер вместе со своим агентом находится в Амстердаме, где сегодня планирует посетить товарищеский матч «горняков» против «Аякса».
Чтобы завершить все формальности по переходу в «Шахтер» Невертону предстоит пройти медицинский осмотр и подписать личный контракт с «горняками».
За своего футболиста «Сан-Паулу» получит около 3,7 миллионов евро.
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