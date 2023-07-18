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  4. Он в Амстердаме. Раскрыты детали готовящегося трансфера Невертона в Шахтер
Украина. Премьер лига
18 июля 2023, 08:46 |
574
0

Он в Амстердаме. Раскрыты детали готовящегося трансфера Невертона в Шахтер

Молодой бразилец в ближайшее время официально перейдет в ряды чемпиона Украины

18 июля 2023, 08:46 |
574
0
Он в Амстердаме. Раскрыты детали готовящегося трансфера Невертона в Шахтер
ФК Сан-Паулу. Невертон

18-летний воспитанник академии «Сан-Паулу» Невертон вскоре завершит свой трансфер в донецкий «Шахтер».

В настоящий момент вингер вместе со своим агентом находится в Амстердаме, где сегодня планирует посетить товарищеский матч «горняков» против «Аякса».

Чтобы завершить все формальности по переходу в «Шахтер» Невертону предстоит пройти медицинский осмотр и подписать личный контракт с «горняками».

За своего футболиста «Сан-Паулу» получит около 3,7 миллионов евро.

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Невертон Шахтер Донецк Сан-Паулу трансферы УПЛ трансферы Амстердам
Источник Itatiaia - A Radio de Minas
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