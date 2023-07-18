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Товарищеские матчи
Днепр-1
18.07.2023 17:00 – FT 2 : 2
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
18 июля 2023, 18:59 | Обновлено 18 июля 2023, 19:04
803
1

Автогол на 90-й минуте. Днепр-1 упустил победу над Кривбассом со счета 2:0

Сергей Горбунов сделал подарок криворожской команде

18 июля 2023, 18:59 | Обновлено 18 июля 2023, 19:04
803
1
Автогол на 90-й минуте. Днепр-1 упустил победу над Кривбассом со счета 2:0
ФК Днепр-1

Во вторник, 18 июля, состоялся товарищеский матч между украинскими клубами «Днепр-1» и «Кривбасс» Кривой Рог. Игра завершилась со счетом 2:2.

Счет в матче на 19-й минуте открыл Максим Третьяков, а уже через 11 минут Артем Довбик увеличил преимущество днепровской команды.

Под конец первого тайм криворожане сократили отставание – отличился Роман Дебелко.

Все шло к тому, что «Днепр-1» удержит победу в матче. Однако на 90-й минуте после навеса Дибанго Сергей Горбунов отправил мяч в свои ворота.

Товарищеский матч. 18 июля

Днепр-1 – Кривбасс Кривой Рог – 2:2

Голы: Третьяков, 19, Довбик, 30 – Дебелко, 41, Горбунов, 90

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Днепр-1 Кривбасс Кривой Рог Днепр-1 - Кривбасс товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ автогол Сергей Горбунов Роман Дебелко Максим Третьяков Артем Довбик Иван Дибанго учебно-тренировочные сборы
Источник Sport.ua
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Swed
А без Довбика   Днепр-1 проиграл бы.
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