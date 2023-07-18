Автогол на 90-й минуте. Днепр-1 упустил победу над Кривбассом со счета 2:0

Во вторник, 18 июля, состоялся товарищеский матч между украинскими клубами «Днепр-1» и «Кривбасс» Кривой Рог. Игра завершилась со счетом 2:2.

Счет в матче на 19-й минуте открыл Максим Третьяков, а уже через 11 минут Артем Довбик увеличил преимущество днепровской команды.

Под конец первого тайм криворожане сократили отставание – отличился Роман Дебелко.

Все шло к тому, что «Днепр-1» удержит победу в матче. Однако на 90-й минуте после навеса Дибанго Сергей Горбунов отправил мяч в свои ворота.

Товарищеский матч. 18 июля

Днепр-1 – Кривбасс Кривой Рог – 2:2

Голы: Третьяков, 19, Довбик, 30 – Дебелко, 41, Горбунов, 90