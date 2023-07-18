Во вторник, 18 июля, состоялся товарищеский матч между украинскими клубами «Днепр-1» и «Кривбасс» Кривой Рог. Игра завершилась со счетом 2:2.

Товарищеский матч. 18 июля

Днепр-1 – Кривбасс Кривой Рог – 2:2

Голы: Третьяков, 19, Довбик, 30 – Дебелко, 41, Горбунов, 90 (автогол)

Видеообзор матча:

Видеоозапись матча: