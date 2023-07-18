Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига18 июля 2023, 21:19 | Обновлено 18 июля 2023, 21:24
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Днепр-1 – Кривбасс – 2:2. Подарок от Горбунова на 90-й. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча
18 июля 2023, 21:19 | Обновлено 18 июля 2023, 21:24
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Во вторник, 18 июля, состоялся товарищеский матч между украинскими клубами «Днепр-1» и «Кривбасс» Кривой Рог. Игра завершилась со счетом 2:2.
Товарищеский матч. 18 июля
Днепр-1 – Кривбасс Кривой Рог – 2:2
Голы: Третьяков, 19, Довбик, 30 – Дебелко, 41, Горбунов, 90 (автогол)
Видеообзор матча:
Видеоозапись матча:
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