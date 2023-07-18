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Товарищеские матчи
Днепр-1
18.07.2023 17:00 – FT 2 : 2
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
18 июля 2023, 21:19 | Обновлено 18 июля 2023, 21:24
1031
3

Днепр-1 – Кривбасс – 2:2. Подарок от Горбунова на 90-й. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча

18 июля 2023, 21:19 | Обновлено 18 июля 2023, 21:24
1031
3
Днепр-1 – Кривбасс – 2:2. Подарок от Горбунова на 90-й. Видео голов и обзор
ФК Кривбасс

Во вторник, 18 июля, состоялся товарищеский матч между украинскими клубами «Днепр-1» и «Кривбасс» Кривой Рог. Игра завершилась со счетом 2:2.

Товарищеский матч. 18 июля

Днепр-1 – Кривбасс Кривой Рог – 2:2

Голы: Третьяков, 19, Довбик, 30 – Дебелко, 41, Горбунов, 90 (автогол)

Видеообзор матча:

Видеоозапись матча:

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товарищеские матчи Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы автогол Роман Дебелко Сергей Горбунов Максим Третьяков Артем Довбик Днепр-1 контрольные матчи УПЛ Иван Дибанго Днепр-1 - Кривбасс
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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avk2307
Короче оба гола Днепр забил сам себе....
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