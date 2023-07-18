Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Днепр-1 – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Днепр-1
18.07.2023 17:00 – 59 2 : 1
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
18 июля 2023, 17:30 | Обновлено 18 июля 2023, 17:43
725
0

Днепр-1 – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 июля в 17:00 видеотрансляцию товарищеского матча

18 июля 2023, 17:30 | Обновлено 18 июля 2023, 17:43
725
0
Днепр-1 – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
СК Днепр-1

Украинские клубы проводят очередной контрольный матч на летних сборах.

18 июля в 17:00 встречаются «Днепр-1» и криворожский «Кривбасс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Днепр-1 – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы

По теме:
Криштиану РОНАЛДУ: «Саудовская лига лучше, чем МЛС»
Аякс – Шахтер – 3:0. Пожар в защите горняков. Видео голов и обзор матча
Вновь тройка голов, но без ответа. Шахтер не справился с Аяксом
товарищеские матчи Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Днепр-1 Днепр-1 - Кривбасс
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала вингера Беляева
Футбол | 18 июля 2023, 13:47 0
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала вингера Беляева
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала вингера Беляева

23-летний игрок продолжит выступления в УПЛ

ОФИЦИАЛЬНО. У Днепра-1 появился новый генеральный партнер
Футбол | 17 июля 2023, 21:38 0
ОФИЦИАЛЬНО. У Днепра-1 появился новый генеральный партнер
ОФИЦИАЛЬНО. У Днепра-1 появился новый генеральный партнер

На футболках команды появится логотип «Windrose»

ОФИЦИАЛЬНО. Алексей Гай покинул тренерский штаб Черноморца
Футбол | 18.07.2023, 11:07
ОФИЦИАЛЬНО. Алексей Гай покинул тренерский штаб Черноморца
ОФИЦИАЛЬНО. Алексей Гай покинул тренерский штаб Черноморца
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал 18-летнего хавбека Виктиньо
Футбол | 17.07.2023, 21:46
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал 18-летнего хавбека Виктиньо
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал 18-летнего хавбека Виктиньо
Криштиану РОНАЛДУ: «Я не вернусь в европейский футбол»
Футбол | 18.07.2023, 04:22
Криштиану РОНАЛДУ: «Я не вернусь в европейский футбол»
Криштиану РОНАЛДУ: «Я не вернусь в европейский футбол»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Джокович заплакал. Церемония награждения после финала Уимблдона-2023
ФОТО. Джокович заплакал. Церемония награждения после финала Уимблдона-2023
16.07.2023, 21:36 6
Теннис
Гераскевич единственный проголосовал за исключение Бубки из исполкома НОК
Гераскевич единственный проголосовал за исключение Бубки из исполкома НОК
17.07.2023, 09:53 30
Другие виды
Брат Николая Матвиенко играет за крымский Севастополь
Брат Николая Матвиенко играет за крымский Севастополь
17.07.2023, 20:31 145
Футбол
Динамо – Арис Лимасол – 4:0. Дубль Волошина за 3 минуты. Видео голов, обзор
Динамо – Арис Лимасол – 4:0. Дубль Волошина за 3 минуты. Видео голов, обзор
16.07.2023, 21:07
Футбол
Принц Насим Хамед назвал супертяжа номер один в мире
Принц Насим Хамед назвал супертяжа номер один в мире
17.07.2023, 10:30 2
Бокс
Игра престолов! Алькарас в супербитве скинул Джоковича с трона Уимблдона
Игра престолов! Алькарас в супербитве скинул Джоковича с трона Уимблдона
16.07.2023, 20:55 26
Теннис
Сергей РЕБРОВ: «Килман является кандидатом в сборную Украины»
Сергей РЕБРОВ: «Килман является кандидатом в сборную Украины»
16.07.2023, 21:20 7
Футбол
Ждем санкции от УЕФА. Два клуба из Крыма впервые сыграли в чемпионате рф
Ждем санкции от УЕФА. Два клуба из Крыма впервые сыграли в чемпионате рф
17.07.2023, 02:23 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем