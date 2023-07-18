Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига18 июля 2023, 17:30 | Обновлено 18 июля 2023, 17:43
725
0
Днепр-1 – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 июля в 17:00 видеотрансляцию товарищеского матча
18 июля 2023, 17:30 | Обновлено 18 июля 2023, 17:43
725
0
Украинские клубы проводят очередной контрольный матч на летних сборах.
18 июля в 17:00 встречаются «Днепр-1» и криворожский «Кривбасс».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Днепр-1 – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 июля 2023, 13:47 0
23-летний игрок продолжит выступления в УПЛ
Футбол | 17 июля 2023, 21:38 0
На футболках команды появится логотип «Windrose»
Футбол | 18.07.2023, 11:07
Футбол | 17.07.2023, 21:46
Футбол | 18.07.2023, 04:22
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.07.2023, 21:36 6
17.07.2023, 09:53 30
17.07.2023, 20:31 145
Футбол
17.07.2023, 10:30 2
16.07.2023, 20:55 26
16.07.2023, 21:20 7
17.07.2023, 02:23 2