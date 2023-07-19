Тренер Кривбасса: «Днепру-1 должны были раньше забивать»

Тренер криворожского «Кривбасса» Дмитрий Кара-Мустафа поделился мнением о товарищеском матче с «Днепром-1» (2:2) на втором летнем подготовительном сборе коллектива.

– В первом тайме до первого гола, который мы пропустили, именно «Кривбасс» больше владел мячом, больше атаковали. Но третий матч подряд мы «привозим» себе голы. Пропустив, минут десять не могли отойти от шока, от нелогичного гола. После этого постепенно все же выровняли игру.

А вот второй тайм, считаю, был полностью за нами, было много моментов у ворот «Днепра-1». Хотя и соперник себе «привозил», в том числе, - автогол. Но и мы должны были раньше забивать своими силами: моментов пять стопроцентных у нас точно было. Что ж, в концовке, как говорится, соперник «помог». Это сборы. Надо работать в дальнейшем над реализацией и над ошибками, чтобы в сезоне их не повторять.

– Как оцените степень готовности команды к сезону на данный момент?

– Сегодня многим игрокам дали больше времени на поле, ведь старт сезона уже скоро. Сделали замены только те, которые нужны были. Молодежь сегодня осталась в запасе. Считаю, в принципе команда физически к сезону готова.