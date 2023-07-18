Ворскла разгромила команду из Польши в летнем спарринге

В своем втором спарринге в Польше «Ворскла» встретилась против команды 4-го польского дивизиона «Полония» Лазиска-Гурне.

В первой половине встречи на поле вышли опытные игроки и дважды реализовали свои возможности для взятия ворот. Автор обоих мячей – Руслан Степанюк.

Совершенно другой состав, сформированный почти полностью из молодых исполнителей, появился на поле после перерыва. И молодые исполнители ворсклян тоже дважды довели дело до забитых голов (забивали Нестеренко и Тузенко). Хозяева поля сумели забить гол престижа.

Заключительный спарринг польского этапа собрания полтавчане проведут 21 июля с ГКС «Рекорд» Бельско-Бяла.

Товарищеский матч. 18 июля, Польша

Ворскла Полтава (Украина) – Полония Лазиска-Гурне (Польша) – 4:1 (2:0)

Ворскла (1 тайм): Домолега, Пердута, Рамирес, Павлюк, Крупский, Скляр, Челядин, Юрченко, Фелипе, Кане, Степанюк.

Ворскла (2 тайм): Ященко, Крупский, Хрипчук, Изотов, Бацула, Юрченко, Черныш, Нестеренко, Тузенко, Оденцов, Кулаковский.