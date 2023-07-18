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Товарищеские матчи
Ворскла
18.07.2023 18:00 – FT 4 : 1
Полония Лазиска-Гурне
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Украина. Премьер лига
18 июля 2023, 22:59 | Обновлено 18 июля 2023, 23:20
345
0

Ворскла разгромила команду из Польши в летнем спарринге

Полтавчане забила 4 мяча в ворота команды «Полония» Лазиска-Гурне

18 июля 2023, 22:59 | Обновлено 18 июля 2023, 23:20
345
0
Ворскла разгромила команду из Польши в летнем спарринге
ФК Ворскла Полтава

В своем втором спарринге в Польше «Ворскла» встретилась против команды 4-го польского дивизиона «Полония» Лазиска-Гурне.

В первой половине встречи на поле вышли опытные игроки и дважды реализовали свои возможности для взятия ворот. Автор обоих мячей – Руслан Степанюк.

Совершенно другой состав, сформированный почти полностью из молодых исполнителей, появился на поле после перерыва. И молодые исполнители ворсклян тоже дважды довели дело до забитых голов (забивали Нестеренко и Тузенко). Хозяева поля сумели забить гол престижа.

Заключительный спарринг польского этапа собрания полтавчане проведут 21 июля с ГКС «Рекорд» Бельско-Бяла.

Товарищеский матч. 18 июля, Польша

Ворскла Полтава (Украина) – Полония Лазиска-Гурне (Польша) – 4:1 (2:0)

Ворскла (1 тайм): Домолега, Пердута, Рамирес, Павлюк, Крупский, Скляр, Челядин, Юрченко, Фелипе, Кане, Степанюк.

Ворскла (2 тайм): Ященко, Крупский, Хрипчук, Изотов, Бацула, Юрченко, Черныш, Нестеренко, Тузенко, Оденцов, Кулаковский.

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Ворскла Полтава Полония Лазиска-Гурне контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Руслан Степанюк
Источник ФК Ворскла
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