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Товарищеские матчи
Ворскла
15.07.2023 18:00 – FT 2 : 2
Тыхы
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Украина. Премьер лига
15 июля 2023, 21:20 | Обновлено 15 июля 2023, 21:34
492
0

Ворскла завершила вничью спарринг против польского клуба Тыхы

У «Ворсклы» голами отметились Владлен Юрченко и Руслан Степанюк

15 июля 2023, 21:20 | Обновлено 15 июля 2023, 21:34
492
0
Ворскла завершила вничью спарринг против польского клуба Тыхы
ФК Ворскла Полтава

Полтавская «Ворскла» провела спарринг на учебно-тренировочных сборах в Польше.

Подопечные Виктора Скрипника занимаются в городке Устронь, стоящем на реке Висла, в южной части Польши.

15 июля полтавская команда сыграла ничью (2:2) спарринг против польского клуба «Тыхы».

У «Ворсклы» голами отличились Владлен Юрченко и Руслан Степанюк.

Товарищеский матч, 15 июля, Польша

Ворскла Полтава (Украина) – Тыхы (Польша) – 2:2

Голы: Юрченко, 34, Степанюк, 36 – Румин, 2, 43.

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Ворскла Полтава Тыхы контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи Владлен Юрченко Руслан Степанюк
Источник Sport.ua
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