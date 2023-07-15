Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига15 июля 2023, 21:20 | Обновлено 15 июля 2023, 21:34
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Ворскла завершила вничью спарринг против польского клуба Тыхы
У «Ворсклы» голами отметились Владлен Юрченко и Руслан Степанюк
15 июля 2023, 21:20 | Обновлено 15 июля 2023, 21:34
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Полтавская «Ворскла» провела спарринг на учебно-тренировочных сборах в Польше.
Подопечные Виктора Скрипника занимаются в городке Устронь, стоящем на реке Висла, в южной части Польши.
15 июля полтавская команда сыграла ничью (2:2) спарринг против польского клуба «Тыхы».
У «Ворсклы» голами отличились Владлен Юрченко и Руслан Степанюк.
Товарищеский матч, 15 июля, Польша
Ворскла Полтава (Украина) – Тыхы (Польша) – 2:2
Голы: Юрченко, 34, Степанюк, 36 – Румин, 2, 43.
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