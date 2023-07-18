Колос, ЛНЗ, Ингулец и другие: как коррелируют урожай с футболом?

«Политотдел» из Ташкентской области, никопольский «Колос», ланчхутская «Гурия», «Колхозчи» из Ашхабада и др. – довольно известные в бывшем СССР клубы. Их существование стало возможным благодаря, как тогда говорили, «успехам в социалистическом строительстве», а, иными словами, тем, что на местах нашлись футбольные организаторы-энтузиасты, которые социально-спортивную составляющую подняли на принципиально новый уровень и развили футбольные (и не только футбольные, к примеру, «Политотдел» имел и достаточно мощную женскую команду по хоккею на траве) клубы на базе советских колхозов. И все же это не был слишком уж высокий уровень, ведь с командами крупных городов, которые часто, пусть в определенной степени и формально, но представляли мощные промышленные предприятия, они конкурировать не могли. Сейчас ситуация кардинально иная, в большей степени благоприятствующая успеху «сельских» коллективов, однако помехой этому могут стать несколько подводных камней.

«…Через 15 минут отправляемся», – бусик, организованный председателем мощного колхоза (как тогда говорили, «колхоза-миллионера») на Житомирщине, был заполнен болельщицким людом так плотно, что и уж головы не просунул бы. Цель поездки – посещение очередного еврокубкового поединка киевского «Динамо» в середине 1980-х на Республиканском стадионе столицы Украины. Речь шла о полуфинале триумфального для динамовцев Кубка кубков в сезоне-1985/86 против пражской «Дуклы». И поехал бусик под неустанное скандирование здравиц во славу «Динамо» агрономами-механизаторами в направлении столицы Украины. А после очередной победы любимцев с крупным счетом счастливые и не слишком трезвые колхозники-болельщики ближе к полуночи добрались до родного села, где празднование знаковой футбольной победы продолжили с односельчанами, которые не смогли выбраться в Златоверхий.

Вскоре социалистическая модель хозяйствования на селе ушла в прошлое. Вместо колхозов на авансцену вышли агрофирмы, бывшие председатели сами, а иногда с поддержкой потомков приватизировали сельскохозяйственные предприятия. Их заместители, главные агрономы, главные инженеры и главные зоотехники подались в фермеры, и украинское село зажило по-новому. Не сразу новые экономические отношения принесли выгоду, все же сказывалась советская ментальность, однако впоследствии, через некоторое время агротехнологии отшлифовали, новейшими подходами овладели, экономику тщательно просчитали, широкими экспортными возможностями не стали пренебрегать, и полился на сеятелей гречки-пшенички дождепад из серебра-злата. Заработав какую-то копейку (благо, конъюнктура на мировом рынке продовольствия давала такую ​​возможность), аграрии стали осматриваться по сторонам в поисках эффективного вложения накопленного. И вот те хозяйственники, которые снаряжали болельщицкие бусики в 1980-х в Киев, задумались над тем, а не запалить ли полноценное футбольное сияние на своей территории, создав собственные футбольные клубы.

Результатом этих помыслов стало появление многочисленных новых футбольных единиц, у которых на футболках значилось название того или иного мощного агрохолдинга. Не стал бы использовать в этом контексте крайне затасканное сравнение «как грибы после дождя», ведь процесс этот был не одномоментным, а постепенным. Однако, в итоге, те футбольные коллективы, которые существовали на аграрные средства, стали прокладывать себе путь наверх.

Несколько лет назад многие обозреватели говорили: мол, в украинском футболе после эры «металлургов» наступает эра «колосов». Подразумевалось, что сельское хозяйство (и то, что вращается вокруг него) будет господствовать в нашей экономике, а металлургия отойдет на второй план. Вал зерновых, собранный в Украине, стремительно пошел вверх. Если поначалу за счастье у нас было 35 млн т, то в дальнейшем цифра валового сбора зерновых и зернобобовых культур достигла 70 млн т, а в предвоенный 2021-й год соответствующий показатель и вовсе превысил 85 млн т! Как результат, у владельцев аграрного бизнеса возможности вложения немалых средств в такое социальное явление как футбол ощутимо расширились. Ковалевский «Колос» стал завсегдатаем премьер-лиги и дебютировал в еврокубках, «Ингулец» проторил себе путь наверх (а президент этого клуба Александр Поворознюк в одном из интервью как раз и связал мировые цены на кукурузу с возможностью вкладывать и дальше средства в футбол в целом и в новейший стадион в частности), да и «Александрию» также можно классифицировать как аграрный клуб. Если бы не война, то уверен, что количество аграрных клубов в нашей элите стало бы еще большим. Однако незваные соседи внаглую принялись разрушать нашу страну, черт бы их побрал! И как часть этих разрушительных усилий – невозможность украинского экспорта (в том числе и сельскохозяйственной продукции) по морю. Плодородные украинские нивы засорили снарядные осколки. И доходы отечественных агрокомпаний уменьшились. Да, потом заработал «зерновой коридор» при турецком посредничестве, однако россияне все угрожали прекратить его работу: мол, какой нам смысл давать зеленый свет для доходов украинской экономики? Однако о «системе коридорной», воспетой пусть и в ином контексте еще советским бардом, россияне заговорили предметно и в направлении продолжения работы зернового соглашения сразу по возвращении командиров «азовцев» из Турции в Украину. Если не соблюдать договоренности с рекордсменами по их нарушению, то те становятся куда сговорчивее, не правда ли? И вот возможная пролонгация зернового соглашения и, соответственно, работы «зернового коридора» (а Турция, судя по всему, ставит вопрос о 2-летнем сроке его действия) способна стабилизировать работу украинских аграриев и обеспечить устойчивость, а иногда и развитие той или иной степени бурности футбольных клубов с агровладельцами.

ФК ЛНЗ. Владелец ЛНЗ Дмитрий Кравченко

Итак, имеем новичка премьер-лиги из Черкасской области – ЛНЗ (правда, пришел он в определенной степени на смену другому аграрному клубу – «Ингульцу», но, вероятно, это временное отступление детища Александра Поворознюка), амбиции целого ряда коллективов низших лиг, владельцами которых являются агробизнесмены, и «аграрное» пополнение в списке команд мастеров. Будет работать «зерновое соглашение», а если вообще полностью будет разблокирован морской экспорт украинской продукции, то и подавно – будут процветать клубы с аграрными владельцами. И высокомерие-напыщенность наших традиционных грандов относительно «селюков» уже не будет выглядеть столь убедительно. Хотя и топ-менеджмент того же ЛНЗ утверждает, что, мол, это не мы поднялись до уровня премьер-лиги, а она опустилась до нашего. Сделайте вывод сами, чего в этом тезисе больше: трезвой оценки наших реалий, наигранного кокетства, подчеркнутой скромности новичков или, может, меткости на хитрые уловки накануне старта в элите.

«Я в большей степени за массовый футбол, люблю, несмотря на пенсионный возраст, и сам погонять мяч», – признался мне в интервью владелец агрофирмы с Уманщины. Разговор наш состоялся на новом стадионе, возведенном на средства агропредприятия. Однако, как я ни выпытывал о выходе на другой по сравнению с чемпионатами района и области уровень команд, представляющих его агрофирму, он отмежевывался от этой идеи. А вот в фермерском хозяйстве «Скорук» (Днепропетровщина) в свое время я увидел больше футбольных амбиций. И действительно, ФК «Скорук» уверенно вошел в список команд мастеров. Правда, не без некоторого (убежден, временного) отступления в связи с войной. Как бы то ни было, а на народную игру агробизнесмены обращают все больше внимания, и это конвертируется в появление новых точек на футбольной карте Украины.

Обратил внимание на интересную деталь: амбициозные «аграрные» футбольные клубы, как правило, базируются в Центральной Украине. Именно на таких, сказал бы, традиционных украинских территориях вместе с рожью-пшеницей густо-густо высевают и футбольные семена. И теперь получены прекрасные всходы. А новичку украинской футбольной элиты – черкасскому ЛНЗ – пожелаю не затеряться среди именитых коллективов нашей вышки. По-моему, по крайней мере, материальные предпосылки для этого у черкасщан есть. 83 тыс. га – земельный банк агропредприятия, семенные заводы с самым современным оборудованием, дистрибуция семян и средств защиты растений в Украине. Помню, как одной из главных отличительных черт своего бизнеса руководство компании определяло прогнозируемость, то есть этот холдинг имеет долгосрочную стратегию развития. И в отношении бизнеса неукоснительно ее придерживается. Уверен, что и в футбольной области им вполне по силам реализовать победоносную стратегию развития, а значит, и подарить болельщикам Тарасового края немало положительных эмоций. Да и эффективно прорекламировать еще больше свой бизнес элитной футбольной командой-тезкой можно, чего уж там!

…Лет этак с 20 назад записывал интервью с главой одной из областных федераций футбола. Он несколько утрированно, но весьма красноречиво наметил такие очертания футбольного развития Украины, то есть источников финансирования клубов: «На Западе правит бал таможня, на Востоке – металлургия, на Юге – курортный бизнес, в столице – разнообразие бизнес-подходов». «А в Центре, но не в столице?» – спросил его тогда. Собеседник на минутку задумался и выдал следующее: «В идеале это должно быть сельское хозяйство, но к этому мы придем еще через десяток лет». В конце концов, тот опытный футбольный управленец оказался прав: преодолев определенный полный терний (никаких ассоциаций со знаменитым шведским опорником 1990-х, призером чемпионата мира Юнасом Терном) путь, мы к тому пришли.

Алексей РЫЖКОВ