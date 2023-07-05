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Чемпионат Европы
05 июля 2023, 22:51 | Обновлено 05 июля 2023, 23:00
646
0

ФОТО. Как звать медведя? Талисман Евро-2024 в Германии получил имя

Официальный талисман Евро-2024 получил имя Альберт по итогам голосования

05 июля 2023, 22:51 | Обновлено 05 июля 2023, 23:00
646
0
ФОТО. Как звать медведя? Талисман Евро-2024 в Германии получил имя
УЕФА

Плюшевый медвежонок Альберт стал официальным талисманом чемпионата Европы 2024 в Германии.

Официальный талисман Евро-2024 получил имя Альберт по результатам голосования, проведенного среди пользователей сайта УЕФА и школьников по всей Европе по программе УЕФА «Футбол в школах».

Имена – Бернардо, Бернхарт и Герци фон Бер (каламбуры на немецком языке от слова «медведь») – также были включены в шорт-лист в качестве имен для талисмана. Альберт победил, набрав 32% голосов. Бернардо взял 29%, Бернхарт – 22%, Герци фон Бер – 17%.

Медвежонок-талисман был впервые представлен болельщикам Германии перед товарищеским матчем национальной сборной 20 июня против Колумбии на «Арене АуфШальке». Талисман стремится вдохновить детей по всей Европе на активность и поощряет любовь к футболу и его ценностям.

Филипп Лам, директор турнира Евро-2024: «Как родитель, я знаю, как важно стимулировать детское воображение. С запуском талисмана нашего турнира мы надеемся создать веселого и симпатичного персонажа, который вдохновит их на получение удовольствия от игры в футбол».

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УЕФА талисман фото Евро-2024 Филипп Лам
Источник УЕФА
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