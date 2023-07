В воскресенье, 2 июля, в 22:00 по киевскому времени в Клуж-Напоке на стадионе Клуж-Арена прошел матч 1/4 финала молодежного Евро-2023 U-21, в котором Украина одолела Францию (3:1).

Третий гол на свой счет записал 22-летний Артем Бондаренко. Официальный Twitter-аккаунт турнира отметил взятия ворот от Артема. Супергол украинца – skill of the day.

Гол Бондаренко похож на забитый мяч Месси в 2015 году. Тогда Лео оформил гол в ворота «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов.

ВИДЕО. Месси-стайл. Гол Бондаренко в ворота Франции U-21 – skill of the day

ВИДЕО. Гол Месси в ворота Баварии в полуфинале ЛЧ 2014/15

#Messi Iconic Goal Vs Bayern Munich in UCL Semi final 2015 from Stands pic.twitter.com/RFgWxRthaG