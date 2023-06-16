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Англия
16 июня 2023, 09:35 | Обновлено 16 июня 2023, 09:39
961
1

Сандерленд объявил о подписании Беллингема

Свою карьеру развивает 17-летний брат Джуда из мадридского «Реала»

16 июня 2023, 09:35 | Обновлено 16 июня 2023, 09:39
961
1
Сандерленд объявил о подписании Беллингема
Getty Images/Global Images Ukraine. Джоб Беллингем

Полузащитник Джоб Беллингем, который является братом новоиспеченного игрока мадридского «Реала» Джуда Беллингема, стал игроком английского клуба «Сандерленд».

«Черные коты» сообщили, что 17-летний Джоб подпишет контрактные документы, как только вернется из лагеря сборной Англии U-18.

Напомним, 19-летний Джуд Беллингем на днях был представлен в качестве нового игрока мадридского «Реала».

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трансферы Сандерленд Джоб Беллингем
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Alexx
Сандерленд после возвращения в шип сразу занял 6 е место и играл в плэйофф.Черкз год планируют вернуться в апл 
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