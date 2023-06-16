Сандерленд объявил о подписании Беллингема
Свою карьеру развивает 17-летний брат Джуда из мадридского «Реала»
Полузащитник Джоб Беллингем, который является братом новоиспеченного игрока мадридского «Реала» Джуда Беллингема, стал игроком английского клуба «Сандерленд».
«Черные коты» сообщили, что 17-летний Джоб подпишет контрактные документы, как только вернется из лагеря сборной Англии U-18.
Напомним, 19-летний Джуд Беллингем на днях был представлен в качестве нового игрока мадридского «Реала».
✊ We are delighted to announce that an agreement has been reached with Birmingham City for the transfer of Jobe Bellingham. #SAFC— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) June 14, 2023
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