Сандерленд объявил о подписании Беллингема

Полузащитник Джоб Беллингем, который является братом новоиспеченного игрока мадридского «Реала» Джуда Беллингема, стал игроком английского клуба «Сандерленд».

«Черные коты» сообщили, что 17-летний Джоб подпишет контрактные документы, как только вернется из лагеря сборной Англии U-18.

Напомним, 19-летний Джуд Беллингем на днях был представлен в качестве нового игрока мадридского «Реала».

✊ We are delighted to announce that an agreement has been reached with Birmingham City for the transfer of Jobe Bellingham. #SAFC