Реал представил Беллингема. Игрок определился с номером

Мадридский «Реал» представил 19-летнего англичанина Джуда Беллингема в качестве своего нового игрока.

Как ранее уже сообщалось, Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии», подписав контракт сроком на 6 лет. Трансфер Джуда обошелся «галактикос» в 103 млн евро плюс бонусы.

Президент «Реала» Флорентино Перес на церемонии представления Беллингема вручил ему игровую футболку команды с 5-м номером.

В предыдущем сезоне за «Реал» под 5-м номером выступал Хесус Вальехо. Когда-то ранее «пятеркой» у «сливочных» был Зинедин Зидан.