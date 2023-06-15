Реал представил Беллингема. Игрок определился с номером
Мадридцы пополнили состав английским полузащитником
Мадридский «Реал» представил 19-летнего англичанина Джуда Беллингема в качестве своего нового игрока.
Как ранее уже сообщалось, Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии», подписав контракт сроком на 6 лет. Трансфер Джуда обошелся «галактикос» в 103 млн евро плюс бонусы.
Президент «Реала» Флорентино Перес на церемонии представления Беллингема вручил ему игровую футболку команды с 5-м номером.
В предыдущем сезоне за «Реал» под 5-м номером выступал Хесус Вальехо. Когда-то ранее «пятеркой» у «сливочных» был Зинедин Зидан.
🤩👕 Ya es oficial... ¡nuestro nuevo 5️⃣ ya tiene nombre!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 15, 2023
🤍 @BELLINGHAMJUDE#HeyJude | @adidasfootball pic.twitter.com/FwWKXiHoGL
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