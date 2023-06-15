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Испания
15 июня 2023, 14:36 | Обновлено 15 июня 2023, 14:45
898
0

Реал представил Беллингема. Игрок определился с номером

Мадридцы пополнили состав английским полузащитником

15 июня 2023, 14:36 | Обновлено 15 июня 2023, 14:45
898
0
Реал представил Беллингема. Игрок определился с номером
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Мадридский «Реал» представил 19-летнего англичанина Джуда Беллингема в качестве своего нового игрока.

Как ранее уже сообщалось, Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии», подписав контракт сроком на 6 лет. Трансфер Джуда обошелся «галактикос» в 103 млн евро плюс бонусы.

Президент «Реала» Флорентино Перес на церемонии представления Беллингема вручил ему игровую футболку команды с 5-м номером.

В предыдущем сезоне за «Реал» под 5-м номером выступал Хесус Вальехо. Когда-то ранее «пятеркой» у «сливочных» был Зинедин Зидан.

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Джуд Беллингем Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник ФК Реал Мадрид
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