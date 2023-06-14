ОФИЦИАЛЬНО. Реал подтвердил подписание Джуда Беллингема
Клуб объявил о контракте
«Реал» на официальном сайте сообщил о подписании контракта с полузащитником Джудом Беллингемом. Договор подписан на 6 лет.
Ранее о продаже 19-летнего игрока уже сообщала «Боруссия» Дортмунд. Немецкий клуб получит за своего лидера 103 миллиона евро + возможные бонусы.
Беллингем в прошлом сезоне провел 42 матча, забил 14 голов и сделал 7 результативных передач.
Игрок быстро стал лидером дортмундской команды после перехода из «Бирмингема» в 2020 году.
👋 @BellinghamJude— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 14, 2023
🤍 #HeyJude pic.twitter.com/jluhr0SJdv
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