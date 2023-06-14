ОФИЦИАЛЬНО. Реал подтвердил подписание Джуда Беллингема

«Реал» на официальном сайте сообщил о подписании контракта с полузащитником Джудом Беллингемом. Договор подписан на 6 лет.

Ранее о продаже 19-летнего игрока уже сообщала «Боруссия» Дортмунд. Немецкий клуб получит за своего лидера 103 миллиона евро + возможные бонусы.

Беллингем в прошлом сезоне провел 42 матча, забил 14 голов и сделал 7 результативных передач.

Игрок быстро стал лидером дортмундской команды после перехода из «Бирмингема» в 2020 году.