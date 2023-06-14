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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Реал подтвердил подписание Джуда Беллингема
Испания
14 июня 2023, 13:40 |
839
0

ОФИЦИАЛЬНО. Реал подтвердил подписание Джуда Беллингема

Клуб объявил о контракте

14 июня 2023, 13:40 |
839
0
ОФИЦИАЛЬНО. Реал подтвердил подписание Джуда Беллингема
ФК Реал Мадрид

«Реал» на официальном сайте сообщил о подписании контракта с полузащитником Джудом Беллингемом. Договор подписан на 6 лет.

Ранее о продаже 19-летнего игрока уже сообщала «Боруссия» Дортмунд. Немецкий клуб получит за своего лидера 103 миллиона евро + возможные бонусы.

Беллингем в прошлом сезоне провел 42 матча, забил 14 голов и сделал 7 результативных передач.

Игрок быстро стал лидером дортмундской команды после перехода из «Бирмингема» в 2020 году.

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Джуд Беллингем Реал Мадрид трансферы Боруссия Дортмунд трансферы Ла Лиги
Источник Sport.ua
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