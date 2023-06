ВИДЕО. Фанаты Ромы устроили «теплый» прием арбитру финала ЛЕ

Вчера Энтони Тейлор в Будапеште обслуживал финал Лиги Европы, в котором «Севилья» в серии пенальти обыграла «Рому». Действия английского рефери вызвали возмущение с итальянской стороны, в том числе от главного тренера «Волков» Жозе Моуриньо.

Но на этом неприятности для Тейлора не закончились. Сегодня днем он улетал из Будапешта домой, и в аэропорту его «горячо» встретила толпа фанатов «Ромы», которые начали выкрикивать в адрес рефери различные оскорбления:

Anthony Taylor, the referee of the Europa League final, was attacked by Roma supporters at Budapest airport. 🧐



Shocking. 😠



