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Лига Европы
01 июня 2023, 22:03 | Обновлено 01 июня 2023, 22:04
799
2

ВИДЕО. Фанаты Ромы устроили «теплый» прием арбитру финала ЛЕ

Энтони Тейлора «горячо» встретили в аэропорту Будапешта

01 июня 2023, 22:03 | Обновлено 01 июня 2023, 22:04
799
2
ВИДЕО. Фанаты Ромы устроили «теплый» прием арбитру финала ЛЕ
ФИФА. Энтони Тейлор

Вчера Энтони Тейлор в Будапеште обслуживал финал Лиги Европы, в котором «Севилья» в серии пенальти обыграла «Рому». Действия английского рефери вызвали возмущение с итальянской стороны, в том числе от главного тренера «Волков» Жозе Моуриньо.

Но на этом неприятности для Тейлора не закончились. Сегодня днем он улетал из Будапешта домой, и в аэропорту его «горячо» встретила толпа фанатов «Ромы», которые начали выкрикивать в адрес рефери различные оскорбления:

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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GloryUkraine
Він відсудив погано весь матч. 
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0
Gargantua
так он вместе с ВАР отменил чистый пенальти в ворота Ромы
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-2
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