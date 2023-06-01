ВИДЕО. Фанаты Ромы устроили «теплый» прием арбитру финала ЛЕ
Энтони Тейлора «горячо» встретили в аэропорту Будапешта
Вчера Энтони Тейлор в Будапеште обслуживал финал Лиги Европы, в котором «Севилья» в серии пенальти обыграла «Рому». Действия английского рефери вызвали возмущение с итальянской стороны, в том числе от главного тренера «Волков» Жозе Моуриньо.
Но на этом неприятности для Тейлора не закончились. Сегодня днем он улетал из Будапешта домой, и в аэропорту его «горячо» встретила толпа фанатов «Ромы», которые начали выкрикивать в адрес рефери различные оскорбления:
Anthony Taylor, the referee of the Europa League final, was attacked by Roma supporters at Budapest airport. 🧐— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) June 1, 2023
Shocking. 😠
pic.twitter.com/u5dmlxZs0h
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