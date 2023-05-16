Довбик – герой Днепра-1, успех Калининой, какова судьба Ярмоленко?
Главные новости за 15 мая на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 15 мая.
1А. Фирменная связка. Довбик принес Днепру-1 победу над Минаем
Коллектив Александра Кучера в сложном матче продолжил погоню за донецким «Шахтером»
1Б. Провальное начало. Колос дома проиграл Александрии
Подопечные Руслана Ротаня без проблем разобрались с оппонентами
1В. Турнирная таблица УПЛ. В борьбе за титул Шахтер на 2 очка опережает Днепр-1
За 4 тура до конца киевское «Динамо» уже в 8 баллах позади луганской «Зари»
1Г. Поражение в день рождения Динамо, разгром от Зари, победы Шахтера, Днепра-1
Самые интересные события 26-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре
2. Дубль Джонса. Ливерпуль разгромил Лестер и приблизился к топ-4, зоне ЛЧ
Команда Клоппа одержала 7-ю победу подряд, Салах сделал три ассиста
3А. 23-й гол в сезоне. Довбик идет к рекорду УПЛ, обошел Реброва и Шацких
Артем забил замкнул фланговый навес
3Б. Стали известны лучший игрок и тренер УПЛ в апреле
Артем Довбик и Патрик ван Леувен отлично показали себя в прошлом месяце
4. Калинина вышла в 1/4 финала в Риме, в третий раз обыграв Мэдисон Киз
Ангелина одержала волевую победу над американкой
5А. Вацко сообщил важную деталь контракта Ярмоленко с Аль-Айном
Арабский клуб имеет право в одностороннем порядке продлить соглашение
5Б. Как Ярмоленко провел сезон в ОАЭ, и почему Аль-Айн решил с ним попрощаться
Украинский легионер на минорной ноте завершает свой ближневосточный отрезок карьеры…
6. Девин ХЕЙНИ: «Прикончу Ломаченко. Я бы избил его даже в Украине»
Американец уверен в своей победе
7. Сергей ПАЛКИН: «У нас нет денег. Ноль»
Гендиректор «Шахтера» – о финансовом положении клуба
8. Он был чемпионом трех стран. Украинец со своим клубом вылетел из Суперлиги
По данным агента Александра Панков, Дмитрий Чигринский покинет «Ионикос»
9. ОФИЦИАЛЬНО. Сумасшедший – новый главный тренер сборной Уругвая
Марсело Бьелса вернулся к тренерской работе
10. Взлеты и падения Лучано Спаллетти – главного героя чемпионского Наполи
Рассказываем о длинном пути итальянца к скудетто
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