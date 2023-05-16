Довбик – герой Днепра-1, успех Калининой, какова судьба Ярмоленко?

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 15 мая.

1А. Фирменная связка. Довбик принес Днепру-1 победу над Минаем

Коллектив Александра Кучера в сложном матче продолжил погоню за донецким «Шахтером»

1Б. Провальное начало. Колос дома проиграл Александрии

Подопечные Руслана Ротаня без проблем разобрались с оппонентами

1В. Турнирная таблица УПЛ. В борьбе за титул Шахтер на 2 очка опережает Днепр-1

За 4 тура до конца киевское «Динамо» уже в 8 баллах позади луганской «Зари»

1Г. Поражение в день рождения Динамо, разгром от Зари, победы Шахтера, Днепра-1

Самые интересные события 26-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

2. Дубль Джонса. Ливерпуль разгромил Лестер и приблизился к топ-4, зоне ЛЧ

Команда Клоппа одержала 7-ю победу подряд, Салах сделал три ассиста

3А. 23-й гол в сезоне. Довбик идет к рекорду УПЛ, обошел Реброва и Шацких

Артем забил замкнул фланговый навес

3Б. Стали известны лучший игрок и тренер УПЛ в апреле

Артем Довбик и Патрик ван Леувен отлично показали себя в прошлом месяце

4. Калинина вышла в 1/4 финала в Риме, в третий раз обыграв Мэдисон Киз

Ангелина одержала волевую победу над американкой

5А. Вацко сообщил важную деталь контракта Ярмоленко с Аль-Айном

Арабский клуб имеет право в одностороннем порядке продлить соглашение

5Б. Как Ярмоленко провел сезон в ОАЭ, и почему Аль-Айн решил с ним попрощаться

Украинский легионер на минорной ноте завершает свой ближневосточный отрезок карьеры…

6. Девин ХЕЙНИ: «Прикончу Ломаченко. Я бы избил его даже в Украине»

Американец уверен в своей победе

7. Сергей ПАЛКИН: «У нас нет денег. Ноль»

Гендиректор «Шахтера» – о финансовом положении клуба

8. Он был чемпионом трех стран. Украинец со своим клубом вылетел из Суперлиги

По данным агента Александра Панков, Дмитрий Чигринский покинет «Ионикос»

9. ОФИЦИАЛЬНО. Сумасшедший – новый главный тренер сборной Уругвая

Марсело Бьелса вернулся к тренерской работе

10. Взлеты и падения Лучано Спаллетти – главного героя чемпионского Наполи

Рассказываем о длинном пути итальянца к скудетто