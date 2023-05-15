Фирменная связка. Довбик принес Днепру-1 победу над Минаем

Текущий розыгрыш украинской Премьер-лиги уже успел приучить нашего болельщика, что матчи очередного тура могут затрагивать даже первый день новой недели. В этот раз одним из таких противостояний была встреча между закарпатским «Минаем» и днепровским «Днепром-1» в рамках двадцать шестого игрового дня, в рамках которой присутствовала определенная интрига.

Во-первых, в трех последних очных противостояниях «минайцы» не добывали хотя бы один зачетный балл, однако на этот раз они скорее обратили бы внимание на тот факт, что потребность в набранных очках имела для них едва ли не обязательный характер в условиях борьбы за выживание в «элитном» дивизионе. И что тогда говорить о футболистах Александра Кучера, перед которыми еще не закрыт путь к «золотым» медалям, однако отставание от донецкого «Шахтера» все еще составляло два пункта в рейтинге утраченных баллов.

В этот день в селе Минай на Закарпатье была пасмурная погода. Хозяева вышли на игру в пять защитников, а значит, их намерения были вполне понятны и оправданы – удерживать собственные ворота от пропущенных мячей любой ценой. Довольно быстро стало ясно, что «Днепр-1» выставил достаточно скромный «тариф» на эту услугу, подавляющую часть игрового времени первого тайма даже не пытаясь ускорять развитие событий у чужого штрафного.

Такой подход находил исключительно одобрительные отзывы у защиты команды Владимира Шарана, потому что даже при отсутствии мяча в ногах она выглядела очень самоуверенно. Разве что в момент с завершением подачи углового с левого фланга на ближнюю стойку от Бабенко была вынуждена немного понервничать защита хозяев, но Бандура занял верную позицию, поэтому мяч в ворота не пустил. А больше-то и ничего не создали гости, что откровенно удивляло.

После перерыва сценарий игры также был довольно прогнозируемым – чем меньше времени оставалось до финального свистка, тем глубже играл в защите «Минай», а соперники все чаще грузили мяч в штрафную в надежде на удачное завершение. На самом деле, хозяева могли в таком темпе продержаться еще достаточно долго, однако на 79 минуте потеряли из виду Довбика, которого на дальней штанге подачей с левого фланга нашел Пихаленок.

Возможно, ротация от Шарана оказала такое влияние на внимание защиты «Миная» в той ситуации, поэтому главный тренер сделал еще несколько замен в попытке перестроить свою команду на атакующий настрой. «Минай» предпринял немало попыток направить мяч в чужую штрафную, но даже с двумя форвардами на острие не смог придумать сознание. Команда Кучера таким образом спокойно довела до финального свистка встречу, которая для нее оказалась достаточно сложной.

В следующие выходные закарпатский «Минай» будет играть в гостях у одесского «Черноморца», а днепровский «Днепр-1» проведет домашний матч против ковалевского «Колоса».

Украинская Премьер-лига. 26-й тур.

«Минай» – «Днепр-1» - 0:1

Довбик, 79

Гончар, 41 Петько, 46 – Бланко, 31, Рыбак, 90+1

«Минай»: Бандура – Чуев (Гечев, 82), Ю. Кравчук, Немчанинов – Булеза, Витенчук (Коломоец, 87), Петько (Шишка, 82), Гончар (Дмитрук, 71) – Твердохлеб, Рогозинский (Байдал, 87) – Вишневский.

«Днепр-1»: Рыбак – Адамюк, Сваток, Сарапий, Е. Пасич (Матаррита, 81) – Бабенко – Пеглоу, Бланко (Рубчинский, 63), Пихаленок (Когут, 82), Танчик (Пидлепенец, 63, Хайнер, 72) – Довбик.

Арбитр: Алексей Деревинский (Киев).

Стадион: «Минай-Арена» (с. Минай).

МИНАЙ - ДНЕПР-1. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 14°C