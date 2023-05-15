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Минай
15.05.2023 13:00 – FT 0 : 1
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
15 мая 2023, 14:54 | Обновлено 15 мая 2023, 15:35
3098
21

Фирменная связка. Довбик принес Днепру-1 победу над Минаем

Коллектив Александра Кучера в сложном матче продолжил погоню за донецким «Шахтером»

15 мая 2023, 14:54 | Обновлено 15 мая 2023, 15:35
3098
21
Фирменная связка. Довбик принес Днепру-1 победу над Минаем
СК Днепр-1

Текущий розыгрыш украинской Премьер-лиги уже успел приучить нашего болельщика, что матчи очередного тура могут затрагивать даже первый день новой недели. В этот раз одним из таких противостояний была встреча между закарпатским «Минаем» и днепровским «Днепром-1» в рамках двадцать шестого игрового дня, в рамках которой присутствовала определенная интрига.

Во-первых, в трех последних очных противостояниях «минайцы» не добывали хотя бы один зачетный балл, однако на этот раз они скорее обратили бы внимание на тот факт, что потребность в набранных очках имела для них едва ли не обязательный характер в условиях борьбы за выживание в «элитном» дивизионе. И что тогда говорить о футболистах Александра Кучера, перед которыми еще не закрыт путь к «золотым» медалям, однако отставание от донецкого «Шахтера» все еще составляло два пункта в рейтинге утраченных баллов.

В этот день в селе Минай на Закарпатье была пасмурная погода. Хозяева вышли на игру в пять защитников, а значит, их намерения были вполне понятны и оправданы – удерживать собственные ворота от пропущенных мячей любой ценой. Довольно быстро стало ясно, что «Днепр-1» выставил достаточно скромный «тариф» на эту услугу, подавляющую часть игрового времени первого тайма даже не пытаясь ускорять развитие событий у чужого штрафного.

Такой подход находил исключительно одобрительные отзывы у защиты команды Владимира Шарана, потому что даже при отсутствии мяча в ногах она выглядела очень самоуверенно. Разве что в момент с завершением подачи углового с левого фланга на ближнюю стойку от Бабенко была вынуждена немного понервничать защита хозяев, но Бандура занял верную позицию, поэтому мяч в ворота не пустил. А больше-то и ничего не создали гости, что откровенно удивляло.

После перерыва сценарий игры также был довольно прогнозируемым – чем меньше времени оставалось до финального свистка, тем глубже играл в защите «Минай», а соперники все чаще грузили мяч в штрафную в надежде на удачное завершение. На самом деле, хозяева могли в таком темпе продержаться еще достаточно долго, однако на 79 минуте потеряли из виду Довбика, которого на дальней штанге подачей с левого фланга нашел Пихаленок.

Возможно, ротация от Шарана оказала такое влияние на внимание защиты «Миная» в той ситуации, поэтому главный тренер сделал еще несколько замен в попытке перестроить свою команду на атакующий настрой. «Минай» предпринял немало попыток направить мяч в чужую штрафную, но даже с двумя форвардами на острие не смог придумать сознание. Команда Кучера таким образом спокойно довела до финального свистка встречу, которая для нее оказалась достаточно сложной.

В следующие выходные закарпатский «Минай» будет играть в гостях у одесского «Черноморца», а днепровский «Днепр-1» проведет домашний матч против ковалевского «Колоса».

Украинская Премьер-лига. 26-й тур.

«Минай» – «Днепр-1» - 0:1

Довбик, 79

Гончар, 41 Петько, 46 – Бланко, 31, Рыбак, 90+1

«Минай»: Бандура – Чуев (Гечев, 82), Ю. Кравчук, Немчанинов – Булеза, Витенчук (Коломоец, 87), Петько (Шишка, 82), Гончар (Дмитрук, 71) – Твердохлеб, Рогозинский (Байдал, 87) – Вишневский.

«Днепр-1»: Рыбак – Адамюк, Сваток, Сарапий, Е. Пасич (Матаррита, 81) – Бабенко – Пеглоу, Бланко (Рубчинский, 63), Пихаленок (Когут, 82), Танчик (Пидлепенец, 63, Хайнер, 72) – Довбик.

Арбитр: Алексей Деревинский (Киев).

Стадион: «Минай-Арена» (с. Минай).

МИНАЙ - ДНЕПР-1. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 14°C

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 21
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FunnyCat_____
С победой Днепр ! 
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+8
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AleksDnipro87
Ідеально було б, і чемпіонство Дніпра, і бомбардирський рекорд гравця Дніпра-1 в одному сезоні. Уявляю, як би у кротів "пилало".  З перемогою
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+6
Умник
Если Довбык уйдет куда с такой игрой в Европе?
Хотя че мне переживать, я тут к лиги конференции привыкаю
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+4
DK1961
Поздравляю Днепр-1 с победой! Желаю чемпионства, а Заре - серебро. И надеюсь, что в двух матчах (с днепрянами и Зарей) питомцы ХОЗЯИНА наберут полную чашу позора
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+2
DK1961
ШД как всегда фейковый лидер, Днепр-1 будет чемпион, а зорька ОТОЖМЕТ у фейкового ВРЕМЕННОГО лидера второе место. 
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
Springfield
Жаль что Матаррита не забил.  Дождь помешал. А на Котса-Рике так ждали...  Довбику надо дать №79.
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0
Сурок
Сашка уже 0-2 
Есть шансы ещё опустить четвертых на пятое 
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-2
Сурок
Фирменная связка Красников и кум судья ,украли чистый гол у Миная
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-5
Сурок
Судья кум Красникова отработал ящик водки и две селёдки 
Украл чистый гол Миная  
Ответить
-5
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Сурок
У четвертых есть ещё шансы на серебро и бронзу ?
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-6
Сурок
Трусливый четвертый немец,как тебе четвертое место ?
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-7
Сурок
ШД как всегда лидер ,фейковые пока вторые ну зорька поджимает ,а у четвертых похолодание до -13 от лидера 
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-10
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