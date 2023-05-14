В заключительный игровой день 26-го тура украинской Премьер-Лиги в понедельник 15 мая «Минай» на своем поле будет принимать «Днепр-1». Обе команды решают важные для себя задачи. Хозяева поля продолжают борьбу за выживание в элитном дивизионе, а подопечные Александра Кучера после ничьи с «Александрией» снова оказались в роли догоняющих в споре с «Шахтером» за золотые медали.

Минай

В предыдущем туре футболисты «Миная» порадовали своих болельщиков победой над полтавской «Ворсклой» со счетом 2:0. Интересно, что оба мяча были забиты в компенсированное время. Сергей Петько отличился на второй добавленной арбитром минуте к первому тайму, а Егор Твердохлеб забил гол уже на 94-й минуте матча.

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Тот успех позволил подопечным Владимира Шарана подняться на 12 место в турнирной таблице и покинуть зону стыковых игр за право остаться в Премьер-Лиге на следующий сезон. Понятно, что «Минай» хотел бы, как минимум, завершить сезон на этой позиции, но для этого еще надо набирать и набирать очки. Ведь конкуренты тоже не дремлют, поэтому после каждого тура идет постоянная перестановка команд в нижней части таблицы.

Очень важно для закарпатского клуба то, что встреча будет проходить в Минае на родном стадионе. Здесь хозяева поля чувствуют себя гораздо увереннее, чем на выезде. Так, в трех предыдущих домашних матчах футболисты «Миная» набрали 7 очков из 9 возможных, победив кроме «Ворсклы» еще и «Кривбасс» 1:0, а также сыграв вничью с «Металлистом 1925» 1:1.

Что касается негативной стороны, то возможной проблемой для тренерского штаба «Миная» может стать отсутствие из-за дисквалификации защитника Александра Мельника. В предыдущей игре он получил четвертую желтую карточку в сезоне и теперь будет вынужден пропустить предстоящий поединок.

Днепр-1

Победив в 25-м туре в Одессе местный «Черноморец», футболисты «Днепра-1» по потерянным очкам сравнялись с лидером чемпионата «Шахтером». Однако в середине недели они в перенесенном матче из первого круга сыграли вничью с «Александрией» 1:1 и снова оказались в роли догоняющих. Тем более, что уже в этом туре горняки оказались сильнее «Ингульца» 2:0 и увеличили отрыв в очках от днепрян до пяти.

Более того, после уверенной победы «Зари» в воскресенье над «Металлистом» 5:0, уже луганская команда сравнялась по набранным очкам с «Днепром-1» и тоже продолжает борьбу за награды турнира. Так что терять очки подопечным Александра Кучера больше нельзя ибо в противном случае они могут остаться не только без золотых медалей, а и без серебряных.

А еще в уже упомянутом матче с «Александрией» получил очередное предупреждение Александр Назаренко. Оно также, как и для Мельника, стало четвертым в сезоне. Таким образом и полузащитник «Днепра-1» будет вынужден пропустить матч с «Минаем», наблюдая за ним только с трибуны стадиона.

Статистика матчей

В украинской Премьер-лиге соперники провели 4 мача. Трижды выигрывал «Днепр-1» и одна победа была в активе «Миная». В первом круге команды встречались в Ужгороде на стадионе «Авангард». Тогда первый мяч забил на 64-й минуте игрок закарпатского клуба Назарий Воробчак. Но уже через 12 минут счет был 3:1 в пользу днепрян. Отличились Эдуард Сарапий, Алексей Гуцуляк и Янис Амаш. Больше голов в том поединке не было.

Ориентировочные составы:

«Минай»: Бандура, Рогозинский, Немчанинов, Чуев, Кравчук, Гончар, Булеза, Петько, Витенчук, Твердохлеб, Вишневский

«Днепр-1»: Рыбак, Пасич, Сваток, Сарапий, Адамюк, Рубчинский, Бабенко, Бланко, Пихаленок, Гуцуляк, Довбик

Прогноз на противостояние:

Фаворитом матча является «Днепр-1», но не будет сразу же отдавать ему победу. Во-первых, «Минаю» тоже нужны очки и он будет за них сражаться, тем более на своем поле. А, во-вторых, для днепрян это будет уже третий матч за 8 дней. Хватит ли сил для достижения успеха? Пока неизвестно. Поэтому можем предположить ничью 1:1.

15 мая, понедельник