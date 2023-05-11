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  4. Неиспользованная возможность. Днепр-1 не сумел переиграть Александрию
Чемпионат Украины
Днепр-1
11.05.2023 13:00 – FT 1 : 1
Александрия
23 ноября 2022 на 10-й минуте матч был прерван из-за воздушной тревоги, доигрывание назначено на 11 мая 2023
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Украина. Премьер лига
11 мая 2023, 14:52 | Обновлено 11 мая 2023, 15:39
3308
67

Неиспользованная возможность. Днепр-1 не сумел переиграть Александрию

Спорный пенальти не помог команде Александра Кучера завоевать важные три очка

11 мая 2023, 14:52 | Обновлено 11 мая 2023, 15:39
3308
67
Неиспользованная возможность. Днепр-1 не сумел переиграть Александрию
УПЛ

Матчи еврокубковых соревнований это, конечно, дело благородное, однако и выбиваться из ритма украинской Премьер-лиги нашим болельщикам не стоит. Организаторы соревнований на прошлой неделе подарили нам полноценный тур прямо посреди рабочих дней, но на этот раз их фантазия была несколько скромнее – всего лишь один матч, который в свое время днепровский «Днепр-1» и «Александрия» не доиграли из-за очередного массированного ракетного обстрела.

Интересным моментом в этом случае было и то, что попытка провести, внимание, встречу в рамках первого(!) тура национального первенства была для этих команд не единой. 23 ноября 2022 года произошел вышеупомянутый обстрел, однако тогда игру перенесли именно на эту дату из-за чрезмерной нагрузки на СК, который в конце августа квалифицировался в еврокубковые соревнования. Но, согласитесь, тогда немногие могли представить, что команда Александра Кучера будет до последнего вести борьбу за «золотые» медали, а «полиграфов» будет возглавлять Руслан Ротань.

Девятая минута на табло и разыгранный от ворот «Днепра-1» мяч – эта встреча начиналась довольно необычным образом, и, если бы была проведена вовремя, то вряд ли получила бы подобные обороты уже в этот отрезок игрового времени. Команды сразу дали понять – будет очень напряженная борьба, однако инициативу захватывать никто не торопился.

Первые шаги в этом направлении сделали гости, когда Мирошниченко с необычной для себя позиции левого крыла атаки впервые пристрелялся со среднего расстояния, но Рыбак парировал удар под правую стойку собственных ворот. Ответ от Пихаленка не заставил себя долго ждать – Довбик пяткой оставил мяч перед штрафным, но партнер попал прямо в голкипера, а потом еще и в падении добить куда-то в другом направлении не смог. Игра таким образом только приобретала определенное ускорение.

Но уже вскоре случился настоящий эмоциональный вихрь, немного испортивший впечатление от событий на поле до этого. Снова матч с участием «Днепра-1», снова назначение пенальти в ворота соперников Александра Кучера. Да еще и такого, который фактически нарисовал Александр Назаренко за нарушение правил от Скорко в центре собственного штрафного при подаче с правого фланга. Арбитра Ярослава Козыка в этом случае должен подстраховать VAR. Но…

Довбику тем временем не составило труда «отметки» пробить в правый нижний угол и открыть счет. Однако Артем даже не праздновал этот гол, потому что предчувствовал, что уже вскоре «Александрия» создаст проблемы для его команды. Кстати, Ротаня по итогу того эпизода с пенальти изъяли, так что «полиграфы» работали на поле уже не под присмотром наставника, когда на 25 минуте подача штрафного с правого фланга от Рыбалки нашла голову Ковальца в центре штрафной, а тот пробил в дальний угол.

Решительных ответов от Днепра-1 мы после этого эпизода уже не видели. Здесь дали о себе знать и более-менее слаженная игра «полиграфов» у собственных ворот, и банальное отсутствие скоростей от хозяев. Футболисты охотно разговаривали между собой, а вот мяч к воротам с обеих сторон поля направляли как-то не очень резво.

В итоге первый тайм завершался единичными выстрелами СК со среднего расстояния, которые не вызвали сложностей у Шевченко. Рыбак на противоположной стороне поля тем временем почти не вступал в игру, хотя момент в начале второго тайма с ударом головой от Михайленко из пределов вратарского должен был его напрячь, однако соперник попал мимо дальней стойки. Не было попыток у команды Ротаня, которой руководил непосредственно Сергей Кравченко, форсировать события, однако и соперники не отличались бескомпромиссностью в плане результата.

Игра постепенно зашла в заключительную фазу, где «Днепр-1» заметно больше владел мячом, однако вряд ли интенсивность атак хозяев соответствовала желанию команды заработать три зачетных балла. Шевченко реально удалось спасти своих партнеров от пропущенных голов только во время ударов Когута и Танковского с левого фланга штрафной, тогда как остальное время мяч удавалось отводить от его владений малой кровью.

В начале следующей недели днепровский «Днепр-1» сыграет в гостях у закарпатского «Миная», а «Александрия» будет гостить у ковалевского «Колоса».

Украинская Премьер-лига. 1-й тур.

«Днепр-1» – «Александрия» - 1:1

Довбик, 22 (пен.) – Ковалец, 25

Назаренко, 39 – Скорко, 20, Кожушко, 41, Рыбалка, 85

«Днепр-1»: Рыбак – Назаренко (Е. Пасич, 61), Сваток, Сарапий, Адамюк (Хайнер, 84) – Рубчинский (Танковский, 61), Бабенко (Когут, 84) – Бланко (Пеглоу, 72), Пихаленок, Гуцуляк – Довбик.

«Александрия»: Шевченко – Копина (Бондаренко, 90+2), Бабогло, Логинов, Скорко – Михайленко, Сигеев (Матюшенко, 90+2), Рыбалко – Мирошниченко, Ковалец (Кулаков, 70), Кожушко (Мустафаев, 46).

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево).

Стадион: «Авангард» (Ужгород).

Удары (в створ): 11 (8) – 6 (4)
Угловые: 7 – 7
Оффсайды: 0 – 2.

ДНЕПР-1 - АЛЕКСАНДРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 21°C

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 67
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Ostrov Khortitsa
и опять с пенальти забили) уже чемпионы Украины, но по пробитым пенальти
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+8
Вячеслав Круссер
Что опять левый пенальти?((( А чего эту Пеглоу не выгнали?
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+6
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VBOLYUVALNIK
Результат по грі, а можливо навіть перемога Александрії була б більш справедливою. Не очікував такої гри від Дніпра
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+5
BUROSTAVOK
Буде засідання КДК там і розберуть чого ця Пеглоу кидалася на людей
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+5
Calm
Чиста перемога Олександріі
Фейк дніпро, фейк пенальті 
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
BUROSTAVOK
В європі таких пенальті не дають. На,що вони розраховують???
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
VitosKH
Позорные пердяне опять думали победить за счёт левого пеналя,но не тут то было...
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+4
Sunrise
Третий подряд левый пенальти и как итог подаренное 1 очко. Как любит говорить Цыганык: "це очко може стати вирішальним" в борьбе за вторую путевку в ЛЧ.
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+4
Maks Krot
Александрия молодец!!!!!!!ее душили она билась до конца ,а п ердян этих не настоящих   уже  я йца тащат  в две руки ,ну х..... им ,хорошо бы было чтобы Заря ещё второе место взяло
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+3
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u6464u
виявилось одного лівого одинадцятиметрового мало , красні ков заряджай на два а то Зоря дихає в спину  ,козик трошки під заробив на новий мерс .
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+3
fourth place
Начались минусы у всех ,это или Татьянка1515 зашла на сайт или дворнягу zporta выпустили погулять 
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+2
Показать Скрыть 3 ответа
Ігор Крава
Сподіваюсь , Зоря закине цей пейналду-клуб на третє місце 
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+2
fitnes_sports066
Это всё мелочь Эаря - Шахтёр Шахтер - Днепр Ворскла-Шахтер будет весело а и Ингулец-Шахтер
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+2
Показать Скрыть 10 ответов
fourth place
Жаль ,что Ротаню не дали набить морду Красникову 
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+1
simon andre
Два физрука не выявили победителя .
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+1
Фанькин кот
Как бы каломои не пыжылись, как бы дыpявыe не мурыжылись - великий Шахтёр станет ЧЕМПИОНОМ!
Да будет так!
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+1
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antt
І тут так критикували Ротаня - а його команда підряд з самими лідерами чемпіонату грає   в нічию. Так можна зробити висновок що Олександрія нічим не гірше. Суто формально. Принаймні на цьому відрізку чемпіонату. 
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0
antt
Хотів написати що Дніпро не хоче бути чемпіоном,  що може й так і є,  але і правдою буде написати що не може. Хоча ще попереду очна зустріч з Шахтарем то і буде видно. Все в руках цього клубу щоб щось нове внести в підсумках чемпіонату УПЛ. Добре що хоч в кінці матчу дали повтор голів а то б подумав що 1:1 це ще із минулорічного початку матчу. Хоча цікаво було б подивитися цей рестарт матчу - як тут пишуть від воріт чи якось так.
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0
Умник
Впервые скажу Руслан Петрович красава, лаконично красиво на 3 веселых буквы.
И видно же кулак чесался.
Я думаю все таки какой то судейка получит нокаут.
Я бы очень осторожно судил матч Динамо Черноморец там Жора Бущан выздоровел
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0
FunnyCat_____
Федя КАЛм и Тимофеючка  я не понял, где минуса на мой, пост уже 3 минуты прошло, вас же уволят лентяев 
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0
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