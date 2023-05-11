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Чемпионат Украины
Днепр-1
11.05.2023 13:00 – FT 1 : 1
Александрия
23 ноября 2022 на 10-й минуте матч был прерван из-за воздушной тревоги, доигрывание назначено на 11 мая 2023
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Украина. Премьер лига
11 мая 2023, 15:30 |
1229
0

Днепр-1 – Александрия – 1:1. Пенальти, удаление Ротаня и ничья. Обзор матча

Фрагменты напряженного матча УПЛ

11 мая 2023, 15:30 |
1229
0
Днепр-1 – Александрия – 1:1. Пенальти, удаление Ротаня и ничья. Обзор матча
ФК Днепр-1

Состоялась доигровка перенесенного матча 1-го тура чемпионата Украины между «Днепром-1» и «Александрией» (1:1).

Игра получилась напряженной. Сперва рефери назначил пенальти в ворота гостей, а затем удалил тренера «Александрии» Руслана Ротаня. На гол Артема Довбика с пенальти ответил Кирилл Ковалец.

«Днепр-1» по итогам матча остался вторым, отставая от «Шахтера» на 2 очка.

События матча

26’
ГОЛ ! Мяч забил Кирилл Ковалец (Александрия).
21’
ГОЛ ! С пенальти забил Артем Довбик (Днепр-1).
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Днепр-1 - Александрия Днепр-1 Александрия видео голов и обзор Артем Довбик Руслан Ротань
Источник Sport.ua
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