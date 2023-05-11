Состоялась доигровка перенесенного матча 1-го тура чемпионата Украины между «Днепром-1» и «Александрией» (1:1).

Игра получилась напряженной. Сперва рефери назначил пенальти в ворота гостей, а затем удалил тренера «Александрии» Руслана Ротаня. На гол Артема Довбика с пенальти ответил Кирилл Ковалец.

«Днепр-1» по итогам матча остался вторым, отставая от «Шахтера» на 2 очка.