11.05.2023 13:00 – FT 1 : 1
23 ноября 2022 на 10-й минуте матч был прерван из-за воздушной тревоги, доигрывание назначено на 11 мая 2023
Украина. Премьер лига11 мая 2023, 15:30 |
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Днепр-1 – Александрия – 1:1. Пенальти, удаление Ротаня и ничья. Обзор матча
Фрагменты напряженного матча УПЛ
11 мая 2023, 15:30 |
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Состоялась доигровка перенесенного матча 1-го тура чемпионата Украины между «Днепром-1» и «Александрией» (1:1).
Игра получилась напряженной. Сперва рефери назначил пенальти в ворота гостей, а затем удалил тренера «Александрии» Руслана Ротаня. На гол Артема Довбика с пенальти ответил Кирилл Ковалец.
«Днепр-1» по итогам матча остался вторым, отставая от «Шахтера» на 2 очка.
События матча
26’
ГОЛ ! Мяч забил Кирилл Ковалец (Александрия).
21’
ГОЛ ! С пенальти забил Артем Довбик (Днепр-1).
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