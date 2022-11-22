В среду, 23-го ноября, состоится поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся днепровский «Днепр-1» и «Александрия». Матч пройдет в Ужгороде, на поле стадиона «Авангард», начало в 13:00.

Следите за ЧМ-2022 в режиме Live в нашем Telegram

Коллектив Александра Кучера уже точно завершит осеннюю часть национального первенства в качестве лидера чемпионской гонки, однако у «Днепра-1» есть возможность увеличить и без того солидную дистанцию до «Шахтера» в восемь очков. Еще в первом туре СК должен был сыграть свой матч против «Александрии», однако тогда был занят более важными делами в квалификации еврокубков, поэтому вовремя не стартовал в чемпионате. Теперь же днепряне на ходу, но футболисты Юрия Гуры также считают относительно своих кондиций, и при этом не обыграли ни один из ведущих клубов страны. Более того, от «Зари» и «Динамо» «полиграфы» не так давно пропустили суммарно семь мячей, что серьезно ограничивает их потенциал.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Александрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.